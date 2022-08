23.08.2022 h 15:25 commenti

Danno all'immagine dell'Arma dei carabinieri, militare condannato a pagare 8mila euro

I giudici della Corte dei Conti hanno accettato la richiesta di rito abbreviato e così la cifra iniziale di oltre 20mila euro è stata ridotta. Il carabiniere, accusato di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità, era finito sul banco degli imputati nel 2010, quando era in servizio a Prato. La giustizia ordinaria ha fatto il suo corso: un anno e sei mesi di reclusione

Condannato in via definitiva nel 2018 a un anno e sei mesi di reclusione per uno dei reati previsti dalla legge anticorruzione – il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità – un carabiniere è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire l'Arma con ottomila euro. Protagonista un carabiniere scelto che, all'epoca dei fatti contestati che risalgono al 2010, era in servizio a Prato. Il militare, poi trasferito in Sardegna, ha scelto il rito abbreviato che gli ha consentito di alleggerire il conto che gli era stato rimesso dalla procura della Corte dei Conti della Toscana: 20mila euro per il danno all'immagine dell'Arma dei carabinieri e 907 euro per il danno da disservizio.

Il carabiniere fu condannato per un episodio di tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità, reato che si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare oppure ad assicurare denaro, regali, favori. Le grane del militare sono finite nei giorni scorsi quando i giudici contabili, verificato il versamento degli ottomila euro nei termini previsti, hanno definitivamente chiuso il caso aggiungendo al conto 160 euro di spese di giudizio.









