E' stata una notte di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Prato, chiamati a intervenire in varie parti della città dopo la violenta perturbazione che a partire dalle 22 di ieri 7 luglio ha colpito Prato, con violente raffiche di vento e un vero e proprio nubifragio, per fortuna durato poco.I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione di rami e oggetti pericolanti, in particolare impalcature e coperture. Situazione particolarmente critica in viale Montegrappa che è stato anche chiuso dalla polizia municipale dopo che un grosso ramo si era abbattuto sulla strada. A Santa Lucia è stato interrotto, a causa del vento, il concerto della Bandabardò e di Cisco all'Anfiteatro Music Fest.

Problemi anche a Poggio a Caiano dove un albero di grandi dimensioni è caduto in via Lombarda, a causa del forte vento, provocando la parziale chiusura della viabilità all’altezza della centrale elettrica. Un altro albero di più piccole dimensioni è caduto in un altro punto di via Lombarda. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e poco dopo i volontari della Vab Colline Medicee che hanno provveduto al taglio dell'alberatura e alla rimozione del materiale dalla carreggiata.

Questa mattina, l’Ufficio tecnico del Comune di Poggio a Caiano insieme alla ditta che si occupa della manutenzione del verde sono intervenuti invece presso il parco del Bargo per la messa in sicurezza dell’area interessata dai danni provocati dal forte vento di ieri sera e la rimozione del materiale.

Le squadre dei vigili del fuoco, sempre nel corso della notte, sono state inoltre impegnate per un principio d'incendio in una confezione in via Rossini a Prato dove il fuoco ha danneggiato alcune macchine da cucire e interessato l'impianto elettrico.