Un problema particolare è stato rappresentato dai tabelloni per i cartelloni elettorali, abbattuti in più punti dal forte vento di grecale. In viale della Repubblica i pannelli sono caduti sul marciapiede e solo per fortuna non hanno investito nessun pedone. tabelloni giù anche in via Curtatone e a Figline, tra gli altri posti.Abbattuti anche i cartelloni elettorali all'interno dei giardini della Stazione. A questo proposito da registrare la dura nota polemica deicon il candidato sindaco Carmine Maioriello e la capolista Silvia La Vita: "I cartelloni delle tribune elettorali - dicono - non erano correttamente puntellati in entrambi i lati e quindi oggi, con il forte vento, sono caduti sul vialetto pedonale, potendo colpire chi passava di lì in quel momento. Questa è la chiara dimostrazione di come gli uffici degli assessorati e del sindaco non abbiano il minimo controllo su come vengono gestiti i servizi in appalto a partecipate e società esterne. E' inammissibile che le tribune elettorali siano state installate con questa superficialità, in luoghi di grande affluenza come scuole, piazze, parcheggi. Auspichiamo da parte del sindaco un intervento di verifica immediato su tutti gli stalli per assicurare la sicurezza dei passanti nei luoghi pubblici e al fine di sapere chi è il responsabile di quanto accaduto".