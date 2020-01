13.01.2020 h 10:30 commenti

Danneggiò panchina la notte di San Silvestro: individuato e denunciato il vandalo

I carabinieri di Iolo sono risaliti al giovane che fece esplodere un petardo all'interno dei giardini di via Andrea da Quarata. Il sindaco: "E' bene capire che danneggiare i beni comuni non è un gioco"

E' stato individuato dai carabinieri della Stazione di Iolo, e denunciato, il vandalo che la notte di San Silvestro danneggiò con un petardo una delle panchine nei giardini di via Andrea da Quarata. Si tratta hanno di un ragazzo pratese. I militari hanno raccolto elementi indiziari attraverso i quali lo hanno identificato come il vandalo che, accendendo un petardo, avrebbe danneggiato la panchina. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri complici implicati in quell’episodio e in altri atti vandalici commessi nei giardini. Il giovane è stato denunciato per il reato di danneggiamento.

Sulla vicenda interviene anche il sindaco Matteo Biffoni: "Ringrazio i carabinieri della stazione di Iolo - scrive - che hanno individuato il responsabile degli atti vandalici. Danneggiare una panchina, i giochi per bambini o qualsiasi bene comune non è un gioco, è un reato. Chi compie questi atti o chi non denuncia deve assumersene la responsabilità. Avere rispetto di un bene pubblico significa rispettare innanzitutto se stessi".

