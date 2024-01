01.01.2024 h 12:36 commenti

Danneggiato dallo scoppio di un petardo il tabernacolo della Madonnina del Guado

L'esplosione ha infranto l'immagine della Madonna posta al centro della piccola nicchia situata a Maliseti. Per i fedeli si tratta di un luogo di preghiera, di ritrovo e di socialità. Del fatto sono stati informati i carabinieri

Danneggiato dallo scoppio di un petardo il tabernacolo della Madonnina del Guado, a Maliseti. L'esplosione del botto ha provocato seri danni all'immagine della Madonna a cui è dedicato il tabernacolo che si trova all'angolo tra via del Guado e via della Montagnola, recuperato nel 2006 dalla parrocchia con il contributo dei parrocchiani e l'appoggio e la collaborazione dell'allora vescovo di Prato, monsignor Gastone Simoni. La frazione è molto legata alla Madonnina del Guado che è meta di preghiere, di momenti di raccoglimento, di donazioni di fiori e a cui, in passato, sono state intitolate raccolte di denaro destinate ai bambini poveri. Nella serata di ieri, domenica 31 dicembre, intorno alle 20, è stato lanciato un petardo che è esploso proprio sul tabernacolo.Indignazione tra i cittadini, molto colpiti dal gesto che ha distrutto il calco in gesso della Madonna a cui lavorò il parroco di Maliseti, don Santino Brunetti. Del fatto sono stati informati i carabinieri.