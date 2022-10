17.10.2022 h 09:05 commenti

Danneggiata la targa della panchina arcobaleno a Ponte Petrino

Non è la prima volta che i vandali prendono di mira le panchine arcobaleno è successo ai guardini di Maliseti, mentre in viale Galilei lo scorso febbraio era stata danneggiata la targa della panchina blu che l'amministrazione aveva installato come simbolo delle città ‘autism friendly”. Ancora un atto vandalico agli arredi urbani. Dopo i giardini di via Vivaldi, è toccata alla targa della panchina arcobaleno nella piazzola Pietrino lungo la ciclabile di viale della Repubblica, all'altezza dei container adibiti a bar.La panchina rappresenta la lotta contro le violenze e le discriminazioni per l'orientamento sessuale ed è stata inaugurata a maggio del 2021 in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia .Non è la prima volta che i vandali prendono di mira le panchine arcobaleno è successo ai guardini di Maliseti, mentre in viale Galilei lo scorso febbraio era stata danneggiata la targa della panchina blu che l'amministrazione aveva installato come simbolo delle città ‘autism friendly”.

Edizioni locali collegate: Prato

