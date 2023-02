02.02.2023 h 09:14 commenti

Danneggiata la fontana del Bacchino da un mezzo pesante entrato in Ztl

E' successo ieri sera, l'autista guidato dal navigatore è arrivato in piazza del Comune e durante la manovra per cercare di uscire ha urtato il cordolo della fontana

Danneggiata, ieri sera, da un camion la fontana del Bacchino in piazza del Comune, Un grosso bilico, finito per sbaglio in pieno centro storico, ha ammaccato parte del cordolo nel tentativo di fare manovra e liberarsi.E' successo poco dopo le 22. Alla guida del mezzo pesante c'era un pakistano di 51 anni residente nel nord Italia che, seguendo le indicazioni del navigatore, si è trovato intrappolato in pieno centro storico. Secondo una prima ricostruzione della Municipale, intervenuta sul posto, il danno è stato causato durante le manovre per fare un'inversione di marcia nel tentativo di uscire dalle strette vie del centro. Gli agenti hanno poi aiutato l'autista a far manovra e a uscire da piazza del Comune, è stato multato per danneggiamento