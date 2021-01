13.01.2021 h 16:02 commenti

Danneggia tre auto in sosta e poi fugge dopo aver raccolto la targa: rintracciato

E' durata poche ore la fuga di un pirata della strada che la notte scorsa ha causato un incidente in via Pistoiese. Gli agenti della polizia municipale sono risaliti a lui grazie alle telecamere: aveva già portato l'auto dal carrozziere



E' finito contro tre auto in sosta, in prossimità dell’incrocio tra via Pistoiese e via Umberto Giordano, e poi è scappato dopo aver raccolto a terra la propria targa che si era staccata insieme ad altri pezzi della carrozzeria della propria auto, gravemente danneggiata ma ancora in grado di muoversi. E' successo nelle prime ore di ieri 12 gennaio. Quando gli agenti dell’Ufficio Sinistri sono giunti su posto, constatando i danni arrecati alle auto in sosta, hanno subito setacciato la scena dell’incidente e con l’ausilio del reparto Motociclisti e dell’unità Investigativa intervenuti a supporto, sono riusciti a trovare chiare tracce di colore azzurro sulle carrozzerie urtate e tra i detriti alcuni piccoli frammenti, sempre di colore azzurro.

L'immediato riscontro con le telecamere di videosorveglianza ha portato ad individuare tra le centinaia e centinaia di autovetture in transito anche una con caratteristiche compatibili con il veicolo fuggitivo per marca, modello e colore. Ed il riscontro con il proprietario rintracciato nella prima mattina, a poche ore dall’incidente, lo ha inchiodato in quanto la sua autovettura, trovate alle 10 in una carrozzeria dove l'aveva già portata per le riparazioni, presentava evidenti ed inequivocabili danni del tutto corrispondenti a quelli arrecati alle auto in sosta in via Pistoiese.

Il conducente ha allora confessato l’incidente raccontando quello che aveva fatto e come, “avendo avuto paura” – questa la sua scusa – aveva cercato di sfuggire alle proprie responsabilità. Numerose le sanzioni elevate nei confronti del conducente, del quale non sono state fornite le generalità: per la fuga dall'incidente, per la velocità e i pneumatici posteriori praticamente lisci e anche perché circolava in orario di coprifuoco senza idonea motivazione.