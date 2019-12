23.12.2019 h 12:54 commenti

Danneggia senza motivo quattro auto in sosta, poi fornisce ai poliziotti false generalità

L'episodio è avvenuto stanotte in via Pomeria. I testimoni hanno chiesto l'intervento della polizia che ha bloccato l'esagitato nelle vicina via Baldinucci

Si è accanito contro quattro auto in sosta in via Pomeria e le ha danneggiate. E quando è stato fermato, nella vicina via Baldinucci, dagli agenti delle Volanti, non ha voluto spiegare i motivi del suo gesto vandalico. Protagonista del brutto episodio un 29enne pakistano, fermato intorno all'1.20 di stanotte, 23 dicembre, dopo la segnalazione di un esagitato che stava danneggiando le vetture in strada. Il giovane ha inizialmente fornito ai poliziotti generalità false, ma è stato poi identificato e riconosciuto dai testimoni come l'autore degli atti vandalici. Lo straniero è regolare in Italia e risulta essere residente in provincia di Caserta. Ha già dei precedenti di polizia ai quali si aggiungono ora le denunce collezionate stanotte per danneggiamento aggravato e false dichiarazioni sulla propria identità personale.

