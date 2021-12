27.12.2021 h 13:37 commenti

Danneggia la slot machine per recuperare gli 800 euro che ha giocato, arrestato per rapina e resistenza

L'uomo ha anche minacciato la titolare della sala Vlt e il figlio. Ha continuato a essere aggressivo anche in questura dove ha preso a testate la porta della cella

Prima ha giocato e perso 800 euro a una macchinetta Vlt, poi l'ha danneggiata ed è riuscito a recuperare 104 euro e infine ha minacciato la proprietaria della sala giochi e il figlio che non riuscendo a calmarlo hanno chiamato la polizia. E' successo attorno alle 19 del 24 dicembre in un'attività di via Pomeria. Protagonista un marocchino di 48 anni pluripregiudicato. L'uomo ha continuato a essere fuori controllo anche in questura dove è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per rapina. Quando è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima, l'uomo si è spogliato e ha preso a testate la porta della cella. E' stato quindi accompagnato in ospedale per accertamenti e piantonato.