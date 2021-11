05.11.2021 h 15:03 commenti

Danneggia auto in sosta e scappa, rintracciata dalla polizia municipale grazie alle telecamere

La conducente del mezzo, una donna di 42 anni, ha ammesso le proprie responsabilità ed è stata sanzionata. Un testimone aveva lasciato un biglietto con solo il modello dell'auto pirata

Ha danneggiato un'auto in sosta ma, invece di fermarsi e segnalare il danno, ha preferito allontanarsi. Ma nel giro di pochi giorni gli agenti dell'Ufficio sinistri della polizia municipale sono riusciti a rintracciare la conducente pirata (una pratese di 42 anni), che è stata sanzionata per aver provocato il sinistro stradale e per la fuga su incidente senza feriti.

Tutto è nato dalla segnalazione di una cittadina che ha raccontato di aver lasciato in sosta in piazza San Marco la propria auto e di averla ritrovata danneggiata il giorno successivo. Sul finestrino della propria aveva solo trovato un biglietto anonimo in cui era indicato il modello dell'auto che aveva cagionato il danno senza specificare nessun elemento della targa. Il testimone purtroppo non aveva fornito neppure i propri recapiti.

Gli agenti hanno subito richiesto l'ausilio dell'unità Investigativa che ha acquisito le immagini di videosorveglianza di piazza San Marco risalendo al momento del sinistro ed è stata così individuata l'auto che è risultata destinata al noleggio. Dalle banche dati e dal registro della società proprietaria si è risaliti alla persona che aveva disponibilità del mezzo e quindi al domicilio dell'utilizzatore. Di fronte alle contestazioni degli agenti e al rilievo dei danni sull'auto, la donna ha ammesso la propria responsabilità.