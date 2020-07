28.07.2020 h 12:15 commenti

Daniela Toccafondi è la nuova presidente del Polo universitario pratese

Lo ha stabilito stamani l'assemblea dei soci. Dal prossimo anno accademico l'offerta formativa del polo universitario si amplia grazie a due corsi di Architettura dedicati alla progettazione urbanistica

Come anticipato da Notizie di Prato nelle scorse settimane, Daniela Toccafondi è il nuovo presidente del Pin, il consorzio a supporto delle attività didattiche e scientifiche del polo pratese dell'Università di Firenze. Lo ha stabilito l'assemblea dei soci che si è tenuta questa mattina, 28 luglio, sulla base di un'indicazione congiunta espressa dal rettore dell'Università di Firenze Luigi Dei e dal sindaco di Prato Matteo Biffoni. Per la carica di vicepresidente è stato designato Massimo Mancini.

Toccafondi, 58 anni, assessore della prima giunta Biffoni e in passato direttrice del corso di alta formazione Cedic proprio al Pin, è il terzo presidente del consorzio, dopo Luciano Baggiani e Maurizio Fioravanti.

Il prossimo anno accademico a Prato si apre poi con un'altra importante novità che riguarda l'offerta didattica. Due corsi di Architettura dell'Ateneo fiorentino trovano spazio nella sede di piazza Ciardi: si tratta del corso di laurea triennale in Pianificazione della Città, del Territorio e del Paesaggio e del corso di laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della città del territorio. I due corsi - a cui sono iscritti oltre trecento studenti - sono caratterizzati da una significativa attività sul campo sviluppata nell'ambito dei laboratori didattici (sei previsti dal corso di laurea triennale e quattro dal corso di laurea della magistrale) e dei laboratori di ricerca ("Piani e Progetti per la Città e il Territorio" e "PercLab").

"Siamo molto contenti di poter potenziare l'offerta formativa a Prato, un polo universitario che ha maturato nel tempo una forte identità nel campo della didattica e della ricerca, dimostrando grande vivacità e spirito di iniziativa – ha commentato il rettore Luigi Dei - Credo che i temi della pianificazione urbanistica per una città vitale che sta ripensando se stessa proiettandosi verso il futuro possano costituire un volano per l'innovazione, secondo un percorso condiviso con l'Amministrazione comunale".

“A Daniela Toccafondi vanno le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro, per un anno che segna anche la ripartenza di tutte le attività accademiche dopo un periodo eccezionalmente difficile e che, sono certo, Toccafondi saprà affrontare con la sua determinazione – ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni -. Come Amministrazione siamo felici di avere in città nuovi corsi di laurea, tanto più che il nostro territorio negli ultimi anni sta diventando punto di riferimento per l’innovazione urbana e una nuova pianificazione urbanistica che è particolarmente interessante per una collaborazione con l’università. Prato è una città sempre più vitale sui temi della progettazione del territorio e sarà un laboratorio a cielo aperto per gli studenti”.

“A Daniela Toccafondi – ha dichiarato l’assessore con delega all’università Lorenzo Marchi -vanno le mie congratulazioni sicuro che, conoscendone le grandi qualità, svolgerà nel migliore dei modi il proprio compito nel solco dei suoi grandi predecessori Baggiani e lo storico presidente Fioravanti che ringrazio sentitamente. Quale assessore con delega all’ università inoltre sono felicissimo di accogliere in città il corso di laurea in architettura. Ciò va nell’ ottica di fare sempre più di Prato una città universitaria nella quale speriamo di accogliere presto anche nuove università straniere oltre a quelle che ci sono già".