Dalle sigarette finite alla voglia di vedere la fidanzata: ecco le scuse di chi viene fermato senza autocertificazione

Dal 10 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, più di mille persone e 830 negozi controllati. 118 denunce per inosservanza del provvedimento. Il prefetto: "Lavoro egregio, grazie alle nostre forze dell'ordine che lavorano mettendo a rischio la propria salute"

nadia tarantino

C'è chi dopo tre giorni senza vedere la fidanzata non ha resistito ed è uscito di casa sperando nella comprensione delle forze dell'ordine. C'è chi ha detto di essere uscito per cambiare aria che quella di casa è sempre la stessa. C'è chi ha detto che è un peccato negare una passeggiata e c'è – immancabile – il grande esercito di quelli che... 'esco per andare a comprare le sigarette'. Il vecchio detto 'tutte le scuse sono buone' valeva fino al 9 marzo. Dal 10 la musica è cambiata perché il decreto governativo emanato per limitare la diffusione del coronavirus salva solo lavoro, problemi di salute e rifornimento di frigo e dispensa. Per tutto il resto si deve stare a casa. Ma c'è chi proprio non vuole saperne, come i 117 denunciati per non aver rispettato il provvedimento o per aver fornito un'autocertificazione bugiarda.Pattuglie della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia municipale e provinciale presidiano la città: viabilità principale e secondaria, piazze, vicoli, periferie, centro storico. In cinque giorni sono state controllate 1.058 persone: oltre alle 117 denunciate perché prive di motivi per stare fuori, ne sono state denunciate anche 10 per altri reati, come l'uomo di nazionalità peruviana che è uscito sì per andare al supermercato ma a rubare, e una persona è stata arrestata. I negozi controllati sono al momento 830 e solo un titolare è stato denunciato. “Un lavoro egregio quello che stanno facendo le nostre forze dell'ordine – il commento del prefetto Rosalba Scialla – l'impegno è costante, giorno e notte, ovunque. Uomini e donne che lavorano mettendo a rischio la loro salute per garantire il rispetto delle regole. Grazie a tutti”.Le pattuglie controllano il più possibile e tra i furbetti c'è anche chi non ha altro posto dove stare oltre la macchina. Questo ha detto un uomo ai carabinieri che, dopo le verifiche, hanno capito di trovarsi davanti ad un senzatetto che di solito dorme alla stazione centrale ma di questi tempi meglio evitare luoghi come quello.Tanti, tra i denunciati, coloro che non hanno proprio spiegato il motivo di trovarsi fuori casa, che nemmeno ci hanno provato a giustificarsi. Loro come gli altri un giorno o l'altro se la vedranno con un giudice perché la denuncia è penale e finisce nel casellario giudiziale a ricordo del coronavirus.