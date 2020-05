26.05.2020 h 10:23 commenti

Dalle sanificazioni ai Dpi, la riconversione certificata di Kairos srl

L'azienda di Montemurlo si è immediatamente adeguata a quelle che sono le necessità imposte dall'emergenza Covid 19

(a cura Ufficio Commerciale)

Occuparsi di prevenzione sui luoghi di lavoro è sempre stato nel Dna di Kairos Srl , società con sede a Montemurlo attiva dal 2009 nel settore dell'ingegneria e dell'impiantistica. Così è stato naturale per il titolare Alfredo Belli e per i suoi collaboratori convertire nel giro di poco l'attività dell'azienda alla luce delle nuove esigenze imposte dall'emergenza Covid-19.Due i canali individuati: il primo già attivo nel settore della sanificazione, il secondo in fase di lancio con la conversione di parte della produzione verso i Dpi (dispositivi di protezione individuale), dalle mascherine alle scarpe antinfortunistiche fino alle tute protettive."Fin dall'inizio della nostra attività - spiega Belli - ci siamo occupati di prevenzione nei luoghi di lavoro e antincendio oltre che di tutela dell’ambiente. Nel tempo abbiamo esteso le nostre attività anche alla progettazione, realizzazione ed installazione di impianti di trattamento aria e di impianti completi antincendio. Da sempre abbiamo cercato di seguire le nuove esigenze del mercato soddisfacendolo con servizi ad un prezzo reale e con le dovute certificazioni e garanzie che il settore da sempre impone ed oggi a Kairos Srl la Camera di Commercio di Prato ha riconosciuto tutti i requisiti obbligatori per essere iscritta nell’albo delle società abilitate e autorizzate ad effettuare le operazioni di sanificazione".Il servizio, rivolto a tutte le aziende, è già attivo e prevede due livelli di intervento: una sanificazione base con atomizzatori e ozono, adatta ad ogni tipo di azione; una più specifica attraverso il ricorso a presidi medico-chirurgici con un trattamento antivirale e antibatterico certificato.Questo, però, è solo il primo passo di una riconversione che porterà Kairos Srl a diventare un'azienda "anti Covid". "Abbiamo vinto un bando di Invitalia - prosegue Belli -, grazie al quale abbiamo già acquistato macchinari professionali e specifici per la realizzazione di Dpi, a partire dalle mascherine. A settembre saremo in grado di attivare una produzione su larga scala di prodotti certificati. Abbiamo preferito non cavalcare l'onda del momento per acquisire macchinari specifici in grado di garantire il miglior prodotto possibile".