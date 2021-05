24.05.2021 h 17:11 commenti

Dalle mascherine alla pulizia degli spazi pubblici: studenti paladini del rispetto dell'ambiente

Una settimana di iniziative per i ragazzi che frequentano l'istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo. Il progetto si chiama “Gettiamo la maschera… facciamo la differenziata”

Paladini del decoro e del rispetto ambientale crescono. All'istituto comprensivo “Margherita Hack” di Montemurlo è partita oggi, 24 maggio, una settimana dedicata al rispetto dell'ambiente e al corretto conferimento dei rifiuti, un'iniziativa realizzata dalla scuola con il Comune di Montemurlo e Alia spa.

I comportamenti più corretti per fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti, e soprattutto per non sporcare la città e l'ambiente che ci circonda, infatti, si imparano fin da piccoli sui banchi di scuola. È così che nasce “Gettiamo la maschera… facciamo la differenziata”.

Ormai da un anno siamo costretti, per difenderci dal virus, a indossare le mascherine chirurgiche o le ffp2, ma non tutti hanno ancora capito come smaltirle correttamente o peggio ancora, trovano normale abbandonarle in giro nell'ambiente o per la città. Secondo alcune statistiche, a livello globale vengono utilizzate mensilmente circa 129 miliardi di mascherine (ossia 3 milioni al minuto) e 65 miliardi di guanti usa e getta. Ecco così l'idea di collocare in ogni scuola primaria e alle medie “Salvemini- La Pira” del comprensivo Hack dei bidoni dedicati esclusivamente alla raccolta delle mascherine, contenitori che saranno utilizzati dagli studenti per gettare le proprie mascherine: "Una semplice iniziativa che ha l'obbiettivo di sensibilizzare gli studenti al corretto smaltimento delle mascherine nei rifiuti indifferenziati – spiega l'assessore all'ambiente, Alberto Vignoli – Purtroppo si trovano tante mascherine disperse nell'ambiente, rifiuti dannosi per l'ambiente. Le mascherine, infatti, sono molto inquinanti, rilasciano residui plastici e altri metalli pesanti. Inoltre, sono nocive e, spesso letali, per la fauna selvatica. È quindi importante fin da piccoli imparare che la maschera va gettata nell'indifferenziata e magari portare a casa il messaggio".

L'altra importante iniziativa a carattere ambientale che coinvolgerà gli studenti montemurlesi è “Puliamo Montemurlo”, che consiste nel dedicare un’ora alla pulizia del territorio della città, a piazze, giardini e strade. Anche queste iniziative sono organizzate con la collaborazione di Alia Servizi Ambientali che durante tutta la settimana sarà presente con un proprio rappresentate agli eventi e si occuperà della fornitura dei materiali per la pulizia (sacchi, guanti, pinze ecc..).

Questa mattina il primo gruppo di studenti della 3 A della scuola primaria “Hack” di Bagnolo hanno pulito il giardino Erasmo Meoni, la 3 B si è occupata di via Pietro Micca, via Labriola, Piazza Bini, mentre la 3C ha lavorato sulla pista ciclopedonale di via Montalese fino a villa Parugiano. Mercoledì 26 maggio, invece, saranno gli alunni della primaria “Anna Frank” di via Maroncelli ( classi 3 A, 4A e 4B) a pulire la frazione di Oste (via Balducci, via Oste, via San Babila e giardini Gandhi). Chiudono la settimana dedicata all'ambiente, giovedì 27 maggio, gli studenti delle classi 3 A, 3B, 3C della scuola primaria “Alberto Manzi” di Montemurlo che puliranno via Matteotti, via Indipendenza, piazza della Libertà, via Montalese, via Fermi, via Fornacelle e il giardino il Piccolo Principe.