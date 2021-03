16.03.2021 h 16:03 commenti

Dalle manifestazioni in piazza ai sondaggi sulla tenuta dell'occupazione, Confcommercio cambia strategia

In questi giorni gli associati della provincia che lavorano nel commercio, nei servizi e nel turismo riceveranno un questionario. I dati raccolti serviranno per scattare una fotografia del settore e presentare proposte di strategie al Governo

Dopo le manifestazioni in piazza a sostegno delle imprese stremate dalla pandemia, Confcomemrcio Prato cambia strategia e lancia un sondaggio fra i suoi associati nei settori del commercio, del turismo e nei servizi per raccogliere dati relativi alla situazione occupazionale in Provincia. I 500 questionari anonimi, che in questi giorni verranno inviati alle aziende, serviranno per elababorare proposte concrete da sottoporre al Governo.I risultati dell' indagine verranno presentati a fine marzo.

“E’ impensabile continuare sulla strada percorsa finora - spiega Tiziano Tempestini direttore di Confcommercio Pistoia e Prato - Stiamo perdendo pezzo dopo pezzo, il più grande patrimonio delle nostre città: le imprese, quei presidi sociali che le caratterizzano per la loro identità, che le fanno riconoscere e ricordare da chi le visita e che le rende accoglienti per i suoi cittadini. Nessuno può restare fermo a guardare, non possiamo permettercelo. Per questo riteniamo doveroso dare vita ad una mobilitazione continuativa da portare avanti fino a che la nostra voce non sarà ascoltata e fino a che le nostre attività non saranno messe in sicurezza”.





