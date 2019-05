16.05.2019 h 19:14 commenti

Dalle infrastrutture (compresa Peretola) agli impianti per i rifiuti: le richieste degli Industriali alla Regione

Oggi a Prato l'assemblea di Confindustria Toscana Nord che ha confermato Giulio Grossi alla presidenza. Tra i vice Francesco Marini sostituisce Andrea Tempestini, mentre Fabia Romagnoli entra come consigliera delegata

Doppio appuntamento oggi 16 maggio a Prato per Confindustria Toscana Nord: l'assemblea pubblica dal titolo "Infrastrutture, il coraggio delle scelte", preceduta da quella privata in cui i soci hanno espletato gli adempimenti annuali fra cui, di particolare importanza, l'elezione del presidente e del Consiglio di presidenza dell'associazione.

Nessuna novità sulla figura apicale: a Giulio Grossi è stata confermata la fiducia degli industriali di Lucca, Pistoia e Prato per un ulteriore biennio. Qualche cambiamento invece nel Consiglio di presidenza: come vicepresidenti, accanto al confermato Daniele Matteini subentra ad Andrea Tempestini (che a causa dei suoi impegni di lavoro non potrà replicare il mandato) Francesco Marini, che nel precedente mandato ricopriva la carica di consigliere delegato. Immutate le deleghe: a Marini l'internazionalizzazione, a Matteini innovazione, ricerca e sviluppo. Novità anche fra i consiglieri delegati: confermata Cristiana Pasquinelli con la delega all'education, entrano Giorgio Bartoli con la delega ai rapporti istituzionali e Fabia Romagnoli con quella alla sostenibilità. Completano la squadra di presidenza i componenti di diritto, già presenti nel precedente mandato: Stefano Francesconi, rappresentante della Piccola industria, anch'egli confermato nell'assemblea odierna; Davide Trane, presidente del Gruppo Giovani imprenditori; Stefano Varia, presidente di Ance Toscana Nord.

Il presidente Grossi ha esordito nel suo rinnovato incarico con l'intervento di apertura alla parte pubblica dell'assemblea. Davanti al numeroso pubblico intervenuto nell'auditorium della Camera di commercio di Prato, Grossi ha lanciato i temi che sono stati oggetto di discussione nella successiva tavola rotonda che ha visto impegnati, con la moderazione di Oscar Giannino, gli assessore della Regione Toscana, rispettivamente alle infrastrutture e all'ambiente, Vincenzo Ceccarelli e Federica Fratoni e i presidenti di Ance nazionale Gabriele Buia, di Confservizi Cispel Toscana Alfredo De Girolamo e dell’Associazione Industriale Bresciana Giuseppe Pasini.

Strade, autostrade, ferrovie, intermodalità, sistema aeroportuale e un focus particolare sugli impianti di smaltimento dei rifiuti: questi gli argomenti toccati da Grossi nel suo intervento. "Un territorio con infrastrutture ben sviluppate ed efficienti è più attrattivo per gli investimenti, più adeguato alle esigenze del sistema produttivo già insediato, più capace di generare ricchezza a beneficio di tutti, più interessante per i talenti che le nostre imprese vogliono intercettare per far crescere le competenze interne": così Grossi ha sintetizzato l'importanza delle infrastrutture per il territorio.

Le necessità infrastrutturali delle imprese sono state citate, ancor prima dell'avvio dell'intervento del presidente, in un video realizzato con le testimonianze di dodici imprenditori che, coprendo l'intero territorio di riferimento di Confindustria Toscana Nord, hanno menzionato opere richiamate poi anche dal presidente nella sua relazione. L'elenco è lungo: la terza corsia dell’autostrada A11, i cui lavori nella tratta Firenze-Pistoia dovrebbero partire entro il secondo trimestre 2020; lo sviluppo dell’intermodalità, con particolare riferimento alle difficoltà che l’Interporto della Toscana centrale sta incontrando nella sua espansione verso il Comune di Campi Bisenzio; i collegamenti su rotaia, con il raddoppio della linea ferroviaria Firenze-Viareggio per ora in corso fino a Montecatini con prospettiva di arrivare a Pescia ma non ancora oltre; il sistema aeroportuale, con la riaffermazione della necessità dell'ampliamento del Vespucci, che con il decreto ministeriale a favore del Masterplan 2014-2029 appare meno remoto ma non ancora scontato.

Un'attenzione particolare è stata prestata al capitolo rifiuti, definiti da Grossi, "un problema così grave e impellente da farci rischiare il fermo di molte delle nostre produzioni." "Come imprese", ha dichiarato Grossi "guardiamo con grande favore alla possibilità di sottrarre gli scarti di lavorazione al ciclo dei rifiuti, riutilizzandoli nella produzione, secondo quelli che sono anche gli indirizzi comunitari. Incrementare la quota di riutilizzo sarebbe un vantaggio per l’economia e per l’ambiente: si limita il ricorso a materiali vergini, ci sono meno rifiuti da smaltire e quindi meno impianti di smaltimento da realizzare. Questa è l’economia circolare. In questo modo, una parte degli scarti di produzione potrebbe avere lo status di sottoprodotto ed essere riutilizzata direttamente; la stessa positiva evoluzione potrebbe riguardare anche materiali già classificati come rifiuti, ma recuperati sulla base di apposite norme, cosiddette 'end of waste'".

"Pur essendo per noi fondamentale la politica del riciclo, si deve tuttavia avere l’onestà intellettuale di ammettere che non tutti gli scarti possono essere riciclati o recuperati a livello di materia. I rifiuti si generano inevitabilmente, per quanto virtuoso possa essere il ciclo produttivo", ha ricordato Grossi, sottolineando la mancanza di impianti di smaltimento finale, in particolare di impianti per il recupero di energia.