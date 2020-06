25.06.2020 h 14:52 commenti

Dalle ceneri del Buzzilab nasce il laboratorio Til: lo guida il professor Bartolini con il suo vecchio staff

Una struttura completamente privata che però sarà al servizio anche delle imprese del distretto pratese. In poco meno di un anno si è conclusa la parabola discendente del BuzziLab

Come una fenice rinasce il Buzzilab ma questa volta sarà completamente privato e non avrà niente a che fare con lo storico istituto di viale della Repubblica se non per il fatto che a dirigerlo sarà il professor Giuseppe Bratolini che, per l'occasione, ha portato con sé gran parte del suo staff, disperso dopo la decisione del preside Marinelli di sospendere l'attività del laboratorioIl nuovo progetto del professor Bartolini è supportato dal gruppo Kering, per anni cliente del laboratorio, che ha creato il Test & Innovation Laboratory (in siglaTil), un istituto di analisi e consulenze dedicato ai prodotti della filiera moda.Bartolini con i suoi collaboratori eseguiranno test di tipo chimico, fisico e biologico su prodotti finiti, semilavorati e materie prime, in particolare per i settori dell’abbigliamento, della pelletteria, delle calzature, dell’orologeria e della gioielleria e dell’occhialeria.La notizia bella è che il laboratorio sarà aperto a tutte le aziende del distretto diventando così un polo d’eccelenza, la brutta è che l’ipotesi di salvare il BuzziLab è a questo punto definitivamente tramontata, nonostante i numerosi proclami della politica e l’impegno di alcuni imprenditori che si sono fatti promotori di un esposto alla Corte dei conti.In poco meno di un anno, la prima chiusura è dello scorso settembre, si è assistito alla parabola discendente di un laboratorio che è stato l’eccellenza del distretto.