25.01.2019 h 12:06 commenti

Dalle 9 alle 19 chiude via San Silvestro per lavori Publiacqua e asfaltatura, ecco come cambia la viabilità

Si annuncia una giornata difficile per la circolazione in centro a causa della chiusura di una delle vie di uscita da piazza Mercatale. Modifiche importanti anche per il trasporto pubblico

Si annuncia una giornata difficile per la circolazione in centro per domani sabato 26 gennaio. Dalle 9 alle 19 è infatti previsto il divieto di sosta e transito in via San Silvestro per lavori di allacciamento all'impianto idrico con successiva riasfaltatura. Si tratta di una delle due vie di uscita da piazza Mercatale e quindi è facile immaginare che si possano creare file e ingorghi. Rivoluzionata anche la circolazione degli autobus, molti die quali transitano proprio da via San Silvestro.

Il traffico sarà quindi deviato in piazza Mercatale, Canto al Mercatale, via Sant'Antonio, viale Galilei, Ponte Datini, via Miniati, via Vittorio Orlando, via Capponi, via Colletta, via Abba, via Fra' Sarpi, via Machiavelli, via Arcivescovo Martini per tornare poi in piazza San Marco.

Anche la Lam Blu in direzione Repubblica da via Filzi devierà su via Marini, via Pistoiese, via Orti del Pero, via Galcianese, via della Misericordia, Porta Leone, via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Don Arcangeli, via Frascati, via del Ceppo Vecchio, viale Piave e piazza San Marco da dove riprenderà il percorso regolare.

La Lam Arancione in direzione Stazione da Porta Leone devierà su via Cavour, via Monnet, via Roncioni, via Zarini, via Arcangeli, via Frascati, via del Ceppo Vecchio, viale Piave e piazza San Marco da dove riprenderà il percorso regolare.

La Lam rossa in direzione Stazione/Grignano/S. Giorgio a Colonica/Paperino e la Lam Viola in direzione Stazione da piazza Ciardi deviazione su via Protche, viale Galilei, Ponte Datini, via Miniati, via Orlando, via Capponi, via Colletta, via Abba, via Fra' Sarpi, via Machiavelli, Ponte Venti Settembre, via Arc. Martini e viale Vittorio Veneto da dove riprenderanno il percorso ordinario.