17.07.2021 h 16:26 commenti

Dalla Terapia alla "Terra Pia", torna dal 18 al 25 luglio la camminata sulla via dei popoli pellegrini

La sesta edizione si snoderà per 130 km con partenza da Subiaco e arrivo a Montecassino

Al via la sesta edizione del progetto "Dalla Terapia alla Terra-Pia. Il cammino di San Benedetto da Subiaco a Montecassino", organizzato dall’Associazione Pangea di Prato con la collaborazione della Polisportiva Aurora e dell’associazione DI.A.PSI.GRA., e promossa dal Comune di Prato - assessorato alle Politiche sportive, dall'Asl Toscana Centro e Servizio Sanitario della Toscana, che prevede ogni anno un percorso trekking sulla via dei “popoli pellegrini” e coinvolge persone provenienti dal mondo del disagio psichico accompagnate dai familiari e dagli operatori della salute mentale.

A presentare la sesta edizione l'assessore allo Sport Luca Vannucci, il responsabile del Dipartimento Salute mentale Asl il dottor Giuseppe Cardamone, insieme a Cristina Tacconi e Luciano Giusti rappresentanti dell'Associazione Pangea, e Adriana Manca e Francesca Bartoletti soci dell'associazione Pangea.

“L'importanza di questa iniziativa sta nella bellezza di unire lo sport all'aggregazione e alla salute. Siamo ormai alla sesta edizione ed è un'edizione da record, perché si parla di 13 ragazzi partecipanti, un gruppo importante che cresce di numero ogni anno e ci dimostra quanto i ragazzi apprezzino questa esperienza - ha detto l'assessore allo Sport Luca Vannucci -. Dietro vi è un grande lavoro che ha lo scopo di dare a questi ragazzi la possibilità di stare in gruppo e di essere in condizione di fare anche un'attività importante, perché si parla di 130 km in sei giorni, un cammino impegnativo ma bellissimo. Come Amministrazione continuiamo a stare vicini a questo genere di iniziative, ringraziando tutte le associazioni coinvolte per quello che fanno ogni giorno”.

Quest’anno il cammino sarà lungo circa 130 km e si svolgerà dal 18 al 25 luglio con partenza da Subiaco e arrivo a Montecassino. Il percorso di trekking sarà aperto a chiunque vorrà partecipare.

“L'iniziativa nasce sette anni fa intraprendendo il Cammino di Santiago e nel 2015 abbiamo deciso di festeggiare l'Anno Santo andando a Roma a piedi attraverso la via Francigena - ha precisato Luciano Giusti dell'Associazione Pangea -. Ci alleniamo sulle colline di Prato e sulla pista ciclabile. Ringrazio le numerose associazioni coinvolte e tutti i partecipanti che questo anno sono raddoppiati rispetto all'anno scorso arrivando a 13, per un totale di 30 persone compreso lo staff“.

Soddisfatto anche il responsabile del Dipartimento Salute mentale Asl il dottor Giuseppe Cardamone: “In questo momento storico in cui stiamo lottando per la fine della pandemia, una progettualità di questo tipo figura come una reale possibilità di cambiamento. Mi piace anche ricordare che il titolo è nato da un'idea di Piero Sambrotta, che ora non c'è più e a cui personalmente ero molto legato, che voleva esprimere il senso e la potenza di questa esperienza. L'elemento innovativo di quest'anno è la concreta partecipazione di familiari e cittadini insieme a utenti e volontari, uniti lungo un percorso che ha una valenza storica e simbolica e che produce salute mentale da più punti di vista”.

In occasione della presentazione della sesta edizione è stato proiettato anche il video trailer del Cammino di San Francesco 2020 realizzato dall'Associazione Pangea.

“Camminare è vivere e ce ne siamo resi conto soprattutto in questo periodo. È bellissimo avere la possibilità di stare insieme a contatto con la natura, pensando solo al respiro e ai passi. Inoltre camminare aiuta ad affrontare la fatica come qualcosa di positivo” - ha detto Francesca Bartoletti socia dell'Associazione Pangea.

“Sono onorata di fare parte di questo cammino. Quando si cammina la mente è libera, lo spirito è felice e il corpo sta bene” ha aggiunto Adriana Manca socia dell'Associazione Pangea.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus