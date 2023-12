06.12.2023 h 13:05 commenti

Dalla scuola dell'infanzia alla primaria, l'insegnamento della lingue dei segni diventa grande

Sarà insegnata in due classi prime della scuole Anna Frank di Oste e Alberto Manzi di Morecci, dove sono iscritti i bimbi con disabilità auditiva per cui il progetto è nato. Il laboratorio si terrà con cadenza settimanale

A Montemurlo in due classi prime delle scuole primarie Anna Frank di Oste e “Alberto Manzi” di Morecci, oltre a quelle curriculari, s'insegna una nuova materia: la Lis, lingua italiana dei segni. Il progetto, voluto dal Comune di Montemurlo, in collaborazione con l'istituto comprensivo “Margherita Hack”, sta crescendo con i due bambini sordi per i quali è stato pensato e messo in atto all'inizio della scuola dell'infanzia. Ora i bambini frequentano la scuola primaria e l'insegnamento della Lis continua a seguirlo anche in questo nuovo ciclo. Il laboratorio, si terrà con cadenza settimanale di due ore per tutto il periodo scolastico attraverso l'intervento di un esperto nella lingua dei segni italiana, oltre che alla presenza di un assistente alla comunicazione per i due bambini sordi. "Il progetto è stato accolto da insegnati, bimbi e genitori in modo molto positivo, tanto da richiederne il proseguimento anche alla scuola primaria. - spiega l'assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano - L'obiettivo di questo progetto rimane quello di migliorare l'integrazione scolastica e sociale degli alunni sordi, partendo dal coinvolgimento di tutta la classei".

Montemurlo

