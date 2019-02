26.02.2019 h 08:09 commenti

Dalla scuola al mondo del lavoro con 'L'alternanza è servita', opportunità nei settori agroalimentare e turistico

Presentato il progetto pensato dalle Camere di Commercio della Toscana in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale. Anche a Prato occasione per gli studenti di entrare nel mondo del lavoro attraverso un percorso incentrato sulla comunicazione digitale e del web

Al via il primo appuntamento del progetto 'L'alternanza è servita' presso la Camera di Commercio di Prato. Studenti, docenti e imprese riuniti per conoscere il percorso progettuale pensato dalle Camere di Commercio toscane e condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale, per offrire un'esperienza orientativa e professionalizzante nell'ambito della comunicazione digitale e del web per i settori turismo e agroalimentare, che permetta ai giovani di entrare in stretto contatto con le imprese, il mondo esterno alla scuola ed il territorio. Il progetto consiste nell'attivazione di 45 percorsi di alternanza di 90 ore ciascuno, divise tra attività di orientamento e formazione in aula sulla comunicazione digitale e stage presso le aziende dei settori agroalimentare e turistico. Un progetto a doppio senso che, oltre ad orientare gli studenti verso opportunità lavorative e di business nell'ambito della comunicazione digitale e del web e contribuire a formare profili professionali coerenti con gli attuali bisogni delle imprese, contribuisce a valorizzare la produzione locale dei prodotti agroalimentari, eccellenze di qualità del nostro territorio, e il turismo a Prato. Le imprese interessate a partecipare al progetto hanno tempo fino all'11 marzo per inviare, alla Camera di Commercio, la propria manifestazione di interesse, utilizzando il form presente sul sito www.po.camcom.it. Possono presentare domanda le imprese attive nel turismo e nell'agroalimentare che operino in provincia di Prato e siano iscritte nel Registro nazionale alternanza scuola lavoro. Nei settori agroalimentare e turistico, spiega una nota, sono oltre 2000 le imprese attive a fine 2018. Si tratta di settori in crescita, soprattutto per ciò che riguarda le strutture ricettive che sono aumentate del 4 per cento rispetto al 2017 e sono anche settori appetibili per i giovani. Nel 2018 le imprese giovanili attive nel settore sono oltre 270 e rappresentano una quota sul totale pari al 13,4 per cento.















