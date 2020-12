16.12.2020 h 15:43 commenti

Dalla Regione un bonus di 2.500 euro per i bar e i ristoranti più colpiti dalla crisi

L'annuncio del presidente Giani e dell'assessore Marras: unico requisito aver accusato una perdita di fatturato superiore al 50% delle loro normali attività da gennaio a novembre

Un bonus di 2.500 euro per bar e ristoranti toscani che hanno accusato una perdita di fatturato superiore al 50% delle loro normali attività da gennaio a novembre: è l'iniziativa annunciata da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, oggi a Firenze con l'assessore alle attività produttive Leonardo Marras. "Siamo al lavoro - ha detto - per poter utilizzare questa norma che prevede 250 milioni di euro per le regioni italiane: vi è poi la tabella che li divide, per la Toscana significa 20 milioni".

Il bando, presentato dal presidente come “una boccata d’ossigeno per imprese duramente colpite dalle misure di chiusura”, partirà rapidamente con una procedura estremamente semplificata: il richiedente dovrà esibire esclusivamente una autocertificazione.

Secondo Giani questo provvedimento, che discende dalle disposizioni del Dl Ristori quater, è "un modo con cui la Regione si sta impegnando a fondo per fornire delle opportunità. La quota sarà per tutti uguale, in modo da non mettersi a fare meccanismi selettivi, 2.500 euro. Questa quota, quando sarà pubblicato il bando, vedrà una sorta di gerarchia, chi prima arriva prima potrà godere di questo: naturalmente, che tutti facciano alla svelta, perché altrimenti quando si arriva alla soglia dei 20 milioni non abbiamo più risorse".

Sono circa 20.000 gli operatori toscani potenzialmente interessati al provvedimento.

“Le risorse di questo fondo – ha aggiunto Marras - sono destinate alla spesa corrente e non potrebbero essere utilizzate per investimenti. Il presidente ha quindi giustamente pensato di destinarle a un settore, quello della somministrazione, che ha avuto perdite notevolissime.

E’ un intervento che definirei solidale, il cui iter sarà rapidissimo. Dopo un confronto con le associazioni di categoria, lunedì porterò la delibera in giunta e già martedì sarà pronto il decreto che ci permetterà di indire il bando”.