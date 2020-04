05.04.2020 h 10:49 commenti

Dalla Regione dieci milioni di mascherine per i comuni. Biffoni: "Le distribuiremo a tutti i cittadini"

L'accordo firmato con l'Anci prevede che siano assegnate sulla base dei residenti. Si tratta di modelli tipo FFp1 acquistate dalla Toscana e testate come idonee dall'Università di Firenze. Rossi: "Quando saranno state distribuite, scatterà l'obbligo di indossarle fuori casa"

Le mascherine saranno presto disponibili per tutti i cittadini di Prato e dei comuni della provincia. Lo assicura il sindaco Matteo Biffoni dopo aver stretto un accordo tra l'Anci regionale, che lui presiede, e il presidente della Toscana Enrico Rossi per la distribuzione dei 10 milioni di mascherine FFP1, acquistate dalla Regione e testate come idonee dall'Università di Firenze.

Le mascherine, secondo quanto prevede l'accordo, verranno consegnate ai sindaci affinché siano distribuite ai Comuni in base al numero di residenti e consegnate casa per casa, in numero di tre a persona. "Ringrazio molto il presidente per aver permesso la distribuzione a noi sindaci di un quantitativo importante di mascherine che ci consentiranno di metterle a disposizione della popolazione secondo i criteri che ciascun Comune riterrà più opportuno sul proprio territorio - ha sottolineato il sindaco Matteo Biffoni. - A Prato fino a oggi abbiamo distribuito tutte le mascherine ricevute, dando priorità ai lavoratori e volontari che fanno servizio alla persona e aiutando le forze dell'ordine che ne erano prive. Il quantitativo a disposizione non è mai stato sufficiente per una consegna a tutti i quasi 200mila residenti nel nostro territorio, per quanto ci fossimo dotati di una scorta importante. Con questa fornitura saremo in grado di consegnarle alla cittadinanza, sempre in ordine di priorità. Penso ai lavoratori, alle persone più esposte al rischio contagio, a chi a oggi è totalmente privo di dpi e poi a tutte le famiglie pratesi".

In queste settimane il bisogno di mascherine è andato sempre più crescendo. Oltre a quelle sanitarie FFp2 e FFp3, necessarie per medici, infermieri e personale che è a diretto contatto con i contagiosi, è cresciuto il bisogno delle cosiddette "chirurgiche", da utilizzare per uscire da casa e recarsi a fare la spesa ma anche per stare in ambienti con più persone. Innumerevoli le iniziative spontanee di solidarietà: dalle migliaia di mascherine distribuite dalle associazioni cinesi o da singoli cittadini, ma anche da esponenti politici come il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno, molto attivo con le sue dirette sui social e la consegna di mascherine in punti di distribuzione in tutto il territorio pratese.

Adesso la distribuzione delle mascherine avverrà quindi a tutti i cittadini e in maniera gratuita: "Evitiamo così che le persone si trovino ad acquistare dpi a costi talvolta inaccettabili, come a volte è accaduto. Ringrazio anche le forze dell'ordine che anche nei giorni passati hanno bloccato la vendita di mascherime a prezzi eccessivi e assolutamente ingiustificati", ribadisce Biffoni.

“Le mascherine protettive – spiega il presidente Enrico Rossi – verranno distribuite alle Protezioni civili provinciali e da queste ai Comuni. Mi sono sentito con Matteo Biffoni, presidente dell’Anci, l’accordo è che siano i sindaci sul territorio a distribuirle casa per casa e a comunicarmi poi l’avvenuta distribuzione. A questo punto scatterà l’obbligo di indossarle in tutte quelle circostanze, pubbliche e private, in cui la distanza sociale non è sufficiente alla protezione primaria delle persone: l’obbligo sarà contenuto nella nuova ordinanza che firmerò nelle prossime ore”.

Oltre alle mascherine la Regione inizierà con lo screening, grazie all'arrivo di altri 200mila kit sierologici che verranno testati e poi effettuati sul personale dei servizi essenziali e ai cittadini su richiesta dei medici di famigia. E ieri è arrivata la notizia, già condivisa dal sindaco con i vertici delle istituzioni coinvolte, della opportunità di effettuare test seriologici gratuitamente per quelle categorie più a rischio, come quella dei medici e delle forze dell'ordine, polizia municipale e vigili del fuoco, per i quali da oggi una realtà privata pratese si è messa a disposizione gratuitamente per effettuare i test seriologici: "La decisione dell'Aesthetic Medical Care di eseguire gratuitamente test sierologici a tutti i medici di famiglia, i pediatri e agli appartenenti alle forze dell'ordine è un gesto di forte attenzione alla nostra comunità e ci permette di fare un passo in più nella lotta contro questo virus maledetto. Di questo voglio ringraziarli, i privati che si mettono a disposizione della collettività in questo momento cruciale danno un bel segnale".

Da martedì, inoltre, potranno essere effettuati dalle unità Usca i tamponi a domicilio per i pazienti sintomatici, indicati dai medici di famiglia, che non necessitano di ricovero ospedaliero o per i sospetti Covid-19: "Un servizio che sul territorio pratese permetterà di seguire circa 40 pazienti al giorno presso la propria abitazione, grazie all'impegno di quattro squadre di medici solo su Prato - ricorda Biffoni - Questo servizio è molto importante per avere un controllo capillare sul territorio in collegamento con i medici di famiglia".