24.01.2024 h 18:57 commenti

Dalla Regione 125 milioni di euro per le imprese che investono in ricerca e sviluppo

Pubblicati due bandi finanziati dal programma Fesr 2021-Fesr per puntare su tecnologie avanzate in chiave green ma non solo. La consigliera regionale Bugetti: "Un'opportunità per rafforzare i progetti di filiera sul territorio"

C'è un'opportunità importante per le imprese del territorio che vogliono investire in tecnologia avanzata a favore di transizione ecologica e l'aggregazione con gli organismi di ricerca. Un'opportunità che arriva dalla Regione attraverso il programma Fesr 2021-27.

Si tratta di due bandi finanziati con 125 milioni e pubblicati da oggi, mercoledì 24 gennaio, fino al 22 marzo. Un bando è rivolto alle grandi imprese in cooperazione con almeno tre micro, piccole e medie imprese. Il secondo bando, invece, è dedicato alle micro, piccole e medie imprese e alle Midcap singole o in cooperazione tra loro. In entrambi i casi in partenariato o meno con organismi di ricerca. Per Midcap si intendono le piccole imprese a media capitalizzazione, cioè le entità che contano un massimo di 499 dipendenti che non sono Pmi. La partecipazione è aperta anche i professionisti, equiparati alle imprese. "La misura - ha aggiunto l'assessore allo sviluppo economico Leonardo Marras - prevede una cospicua dose di risorse per progetti di ricerca e sviluppo pronti per il mercato e vuole stimolare il sistema produttivo toscano a compiere un grande sforzo in termini di innovazione".

Nel primo bando 30 milioni servono per la sovvenzione diretta e 7,5 milioni per la sovvenzione interessi. Nel secondo le quote sono rispettivamente di 70 e 17,5 milioni. "La programmazione - ha detto il presidente Eugenio Giani - mette a disposizione 517 milioni di euro, quasi 100 in più rispetto alla precedente, con una leva moltiplicatrice che può stimolare investimenti privati per oltre 2,7 miliardi. Le risorse di questi due bandi permetteranno di sviluppare investimenti per circa 400 milioni".

Un'opportunità per le imprese pratesi come sottolinea la consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, presidente della commissione toscana Sviluppo economico: "Sono misure e risorse importanti in un momento delicato, per consentire a tante realtà di essere competitive. La vera novità sono i patti integrati di area, ovvero risorse destinate non solo a imprese singole ma a filiere di sistema e aggregazioni. Un settore sicuramente strategico per rafforzare le imprese sui territori"





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus