31.05.2022 h 16:05 commenti

Dalla prossima settimana sarà attivo il T-Red in via Pistoiese all'incrocio tra via del Campaccio e via dell'Alberaccio

Completati i test preliminari sull'apparecchio previsti dalla legge, l'attivazione prevista a partire da lunedì 6 giugno. Per chi "buca" il rosso la multa è di 167 euro, oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente

Sarà attivo da lunedì 6 giugno il nuovo dispositivo di rilevazione automatica delle infrazioni al semaforo rosso installato in via Pistoiese all'incrocio tra via del Campaccio e via dell'Alberaccio, uno dei punti critici per la sicurezza stradale dell'area, al termine della fase di pre-esercizio e test dell'apparecchio.

In prossimità dell’impianto semaforico e del T-Red è stata installata una specifica segnaletica verticale di "preavviso", per informare gli utenti della strada della presenza del dispositivo, che rileva le violazioni dei veicoli che si trovano in mezzo all'incrocio quando il semaforo è rosso nella loro direzione di marcia.

Incorre in una sanzione, come previsto dal Codice della Strada, anche chi, pur non impegnando l’incrocio quando scatta il rosso, arresta troppo tardi il proprio veicolo oltrepassando la linea di stop trasversale disegnata a terra. Le norme sulla circolazione stradale prevedono infatti l'obbligo del pieno rispetto anche della segnaletica orizzontale, oltre che di quella verticale e luminosa, considerata la pericolosità di tale condotta di guida soprattutto a danno dei pedoni che attraversano sulle strisce pedonali poste subito dopo la linea di arresto.

L'importo della multa è di 167 euro, € che scendono a 116,90 con riduzione del 30% nel caso di pagamento entro 5 giorni e salgono a 332,50 in caso di pagamento oltre 60 giorni. L'importo della sanzione notturna, dalle ore 22 alle 7, è di 222 euro (155,87 con riduzione del 30% entro 5 giorni e € 443,33 oltre 60 giorni). E’ prevista la decurtazione di 6 punti dalla patente. Alla seconda violazione in un biennio si applica la sospensione della patente (da 1 a 3 mesi).

Nel caso in cui il conducente, con semaforo rosso, si fermi oltre la linea d'arresto ma senza impegnare l’intersezione, la sanzione è di 42 euro (56 in orario notturno dalle 22 alle 7), 29,40 euro (39,20 in orario notturno) con riduzione del 30% nel caso di pagamento entro 5 giorni e 86,50 (115,33 euro) in caso di pagamento oltre 60. E’ prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente.