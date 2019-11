03.11.2019 h 12:46 commenti

Dalla Porta non si ferma più: vince a Sepang il gp di Malesia. Oggi festa a Montemurlo

Il 22enne pilota, fresco del titolo di campione del Mondo, ha trionfato nella terza gara consecutiva

Una vittoria tira l'altra. Ma anche non c'è due senza tre. Lorenzo Dalla Porta, fresco di titolo mondiale di Moto3 (primo italiano dopo Dovizioso nel 2004 a riuscire nell'impresa), ha tagliato per primo il traguardo anche nel gp di Malesia, sulla pista di Sepang, penultimo atto di questo Mondiale davvero trionfale per il 22enne pilota di Montemurlo.

Dalla Porta, che domani tornerà a casa e sarà festeggiato in Comune dal sindaco Simone Calamai ( LEGGI ), ha vinto sulla pista malese il terzo gp consecutivo dopo Giappone e Australia, che gli aveva dato la certezza matematica del titolo. Adesso per chiudere la stagione manca l'ultima gara in Spagna, poi per Dalla Porta sarà il momento di festeggiare ma anche di cominciare a pensare alla prossima stagione che lo vedrà correre in Moto2.

"Lo avevo detto i questi giorni che avrei voluto solo divertirmi e l'ho fatto. Vincere così è il modo migliore per continuare a celebrare il titolo" ha detto il giovane pilota subito dopo la gara.