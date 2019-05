30.04.2019 h 18:52 commenti

Dalla lista Biffoni al sostegno di + Europa, il paladino dei diritti civili è pronto a dare ancora battaglia

Il noto medico Stefano Ciatti avrebbe preferito entrare nella lista Prato 2040 e non condivide la scelta fatta da Blasi di rinunciarvi, ma porterà comunque il suo contributo a sostegno della candidatura a sindaco di Matteo Biffoni

E' uscito dalla lista civica Biffoni con la stessa velocità con cui ci è entrato, ma continuerà a sostenere il candidato sindaco del centrosinistra attraverso + Europa a cui si è avvicinato per la condivisione di tante battaglie per il riconoscimento dei diritti civili. Stefano Ciatti, medico radiologo di fama e paladino del diritto all'autodeterminazione, stamani 30 aprile, ha spiegato pubblicamente gli ultimi passaggi politici che lo hanno visto protagonista.

Rimasto orfano della lista Prato 2040 che poi non è stata fatta, in poche ore ha dovuto decidere se far parte o meno della lista Biffoni. All'inizio è prevalso il si. Poco dopo il dietrofront e poi l'avvicinamento alla lista coordinata da Jonathan Targetti: "Non mi sentivo a mio agio. E' stata una scelta non ponderata bene. - spiega Ciatti - Non ho fatto una bella figura ma per me è più importante essere fedele a me stesso. Si è subito fatta avanti + Europa. Non mi sono candidato perchè non è prioritario. Ciò che mi interessa davvero è creare un movimento d'inclusione e sposare a pieno ogni causa. Avrei preferito che Prato 2040 presentasse una sua lista per non disperdere il lavoro e il valore che abbiamo acquisito dall'inizio di questa esperienza. Non condivido la scelta che ha fatto il portavoce Diego Blasi, ma a questo punto vado avanti per la mia strada".

La dichiarazioni d'intenti si traduce già in atti concreti. Per il 21 maggio all'istituto medico toscano, è previsto un incontro sui diritti per i disabili che vedrà la partecipazione di Mina Welby e anche di un giovanissimo attivista fiorentino, Andrea Meucci, che attraverso il suo blog "Molla lo scivolo" si batte per l'liminazione delle barriere architettoniche. Durante la serata sarà proiettato un filmato sull'assistenza sessuale ai disabili.

Temi cari a Ciatti che da sempre fa da pungolo a ogni amministrazione comunale affinchè permetta ai portatori di handicap di vivere in una città a misura dei più deboli. "Bisogna andare incontro ai diritti dei cittadini prima che vengano violati", ha chiosato Ciatti, ancora pronto a dar battaglia per ottenere piccole e grandi conquiste: dall'esonero del pagamento del suolo pubblico per chi realizza rampe d'accesso a case, negozi e uffici sui marciapiedi al rendere adeguato l'ingresso delle scuole per chi si muove con la sedia a rotelle.

Il candidato consigliere Claudio Azzini, che tra l'altro è collega e amico di Ciatti, presenta una delle proposte che + Europa si impegna a portare avanti: "Faremo un censimento dei parcheggi per i disabili per capire se siano adeguati come numero e come collocazione. In alcuni casi infatti, sono stati ricavati in posti assolutamente non adatti per i disabili e di conseguenza sono inutili". Ciatti chiosa: "Devono essere valutati da un fisioterapista e da un un ingegnere della mobilità".

E.B.