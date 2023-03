03.03.2023 h 12:44 commenti

Dalla fabbrica germoglia un palazzo con giardino verticale. La nuova costruzione in via Ferrucci

Il vecchio edificio sarà raso al suolo per far spazio a una struttura di trenta appartamenti contornata da piante e realizzata in parte con materiale che, in caso di demolizione, potrà essere riutilizzato

Trenta appartamenti in nove piani, all'altezza del civico 127, dove negli ultimi due è previsto un giardino con tanto di piante immerse nelle vasche, mentre la facciata sarà arredata con verde e alberi. Il progetto prevede che la vecchia fabbrica sia completamente abbattuta, dando così un nuovo respiro al quartiere, che negli anni del boom economico ha ospitato diverse fabbriche, alcune ancora visibili lungo tutta la strada.

Il verde è l'elemento caratterizzante di tutta la nuova palazzina: a piano terra è previsto un giardino che lungo tutto il perimetro sarà delimitato da una siepe, mente negli ultimi piani quelli pensili saranno realizzati con un particolare terreno drenante proprio per creare l'effetto parco. Lungo la facciata nasceranno piante particolari in grado di autogenerarsi e di resistere alle intemperie. Innovazioni anche nella progettazione degli Tra le innovazioni previste anche l'utilizzo ai massimi livelli della tecnologia, sempre nell' ottica di limitare gli sprechi energetici. Così tramite App si potranno accendere e spegnere gli elettrodomestici, il riscaldamento e l'aria condizionata e attivare l'irrigazione. ovviamente è prevista anche l'autorimessa interrata.

Il progetto è stato presentato in commissione 4 che ha dato parere favorevole ad accettare come reperimento degli standard, un terreno in via Ferraris, zona le Badie che verrà consegnato attrezzato per essere in giardino pubblico, visto che nelle immediate vicinanza di via Ferrucci non era possibile reperire altro spazio. “La commissione – ha spiegato il presidente Maurizio Calussi – ha dato parere favorevole perchè l'area che ci è stata proposta si trova all' interno della stessa Utoe ed è propedeutica alla realizzazione del Parco Banci” . Il progetto secondo le nuove direttive del piano operativo visto che introduce elementi qualitativi ambientali può avere un bonus di ampliamento di superficie edificabile fino al 40%, ma i ne verranno richieste il 24%

Da una vecchia fabbrica di via Ferruci nascerà un condominio con il giardino verticale e completamente green realizzato anche con materiali che, in caso di demolizione, potranno essere riciclati per la costruzione di massicciate e drenaggi.