22.12.2018 h 10:58

Dalla discarica di via del Pozzo portati via già 21mila kg di rifiuti. Settimane per bonificare l'area

I carabinieri forestali stanno supervisionando le operazioni disposte dal sindaco con un'apposita ordinanza

Prosegue senza sosta la bonifica delle aree di via del Pozzo a Paperino trasformate in discarica abusiva. In questi primi giorni sono stati eseguiti sette trasporti di materiali ferrosi e di alluminio, per un totale di circa 21.000 kg di rifiuti regolarmente smaltiti presso un impianto destinatario finale autorizzato al recupero di tali materiali. Le operazioni, disposte dal sindaco Matteo Biffoni con un'apposita ordinanza ( LEGGI ), andranno avanti nelle prossime settimane sotto la supervisione dei carabinieri forestali di Prato, che avevano sottoposta l'area a sequestro penale convalidato dalla Procura nel mese di febbraio del 2018.Si tratta di attività molto complesse poiché nelle sette aree sequestrate in via del Pozzo si trovano grosse quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi variamente caratterizzati: materiale plastico incluse varie onduline, materiale legnoso, materiale metallico e ferroso, pannelli isolanti, batterie esauste, un autoveicolo e due ciclomotori fuori uso e parti di veicoli fuori uso, fusti metallici contenenti tracce di olio motore, apparecchiature elettroniche ed elettriche, bombole di gas, pneumatici, inerti da demolizione, cisterne in plastica e atri rifiuti di varia natura.