13.05.2020 h 15:00 commenti

Dalla cuffia facciale alle sanificazioni: ecco come cambia la vendita per l'abbigliamento

I commercianti si stanno organizzando in vista del 18 maggio. Da Logli Abbigliamento sarà in funzione una macchina che sanifica i capi provati con una miscela di particelle d'argento. Ingressi contingentati, guanti e distanza di sicurezza. Camerini ripuliti dopo ogni prova

Conto alla rovescia per la riapertura dei negozi d’abbigliamento prevista per lunedì 18 maggio. Per due mesi nelle vetrine sono rimasti esposti i capi invernali, nonostante l’arrivo delle primavera, e ora si espongono vestiti leggeri e colorati, si sanificano gli ambienti e si organizza la vendita nel rispetto delle norme anticontagio.Come sempre manca il protocollo definitivo, ma le linee guida ci sono:distanza di sicurezza, uso di guanti e mascherine, ingressi, sanificazione degli ambienti.“Non si è mai parlato di sanificare gli abiti provati – spiegatitolare diAbbigliamento – ma per dare un servizio in più ai nostri clienti abbiamo acquistato una macchina che spruzza particelle d’argento che si appoggiano su vestiti e superfici rendendole sicure. Nella stessa ottica abbiamo anche deciso di lavorare anche su appuntamento per rendere l’acquisto meno stressante. Non è facile scegliere un capo e provarlo quando fuori magari ci sono persone che attendono il loro turno.”Un altro accorgimento utilizzato è la cuffia copri viso che si indossa nella prova d’abito; il tessuto agisce da ulteriore filtro insieme alla mascherina e evita che il trucco sporchi il tessuto.Da, invece, si entrerà uno per volta e il cliente non potrà toccare i capi esposti. “Era una prassi già prima del corona virus – spiega la titolare- ora diventerà una regola, Con la pandemia è cambiato anche i modo di fare acquisti, non è più possibile entrare in un negozio solo per guardare. Io sono a disposizione di tutti ma proprio perché il mio negozio è piccolo e si entra una alla volta bisogna avere le idee chiare. Potenzierò la pagina Facebook e cambierò più spesso le vetrine."Per ora le collezioni sono abbastanza limitate, qualche assortimento è stato fatto prima del blocco, ma la stagione primaverile è completamente saltata“L’andamento di gennaio e febbraio – spiegadell’omonimo negozio – era in linea con l’anno precedente. La prima settimana di marzo, quando ha iniziato ad aleggiare lo spettro del Covid, abbiamo avuto un calo del 70%, ora cerchiamo di essere ottimisti anche se siamo consapevoli che la ripresa sarà lenta”Lento sarà anche il rituale dell’acquisto, tutti i clienti entrando dovranno indossare mascherine e guanti dopo aver utilizzato il gel. Ci saranno percorsi in entra e in uscita, una distanza di almeno un metro fra cliente e commesso, i camerini , come i banconi per pagare, dopo ogni utilizzo verranno sanificati. “All’inzio bisognerà prendere un po’ le misure – spiega Bettazzi – non sono abituato a maneggiare i capi con i guanti”E sicuramente anche questo aspetto andrà perso; la morbidezza di una maglia si potrà solo immaginare.Costi per riaprire ma anche costi per quando si è rimasti chiusi, qualche negoziante è riuscito a pagare i fornitori, nonostante la mancata vendita, altri hanno dovuto fare scelte diverse: “Ho dovuto fare una scelta – spiega Tommasi - ma pagare utenze affitto e fornitori con due mesi di fermo totale per me non è possibile. Speriamo che ora si ricominci a lavorare anche perché in questi mesi il centro storico è ritornato ad essere terra di nessuno”.Sicuramente il rinnovo delle vetrine e l’apertura dei negozi invoglieranno le persone a tornare a passeggiare in cento, mantenendo le distanze sociali e indossando la mascherina, ma altri invece preferiranno spostarsi sulla vendita online dove il capo arriva confezionato direttamente a casa e non c’è da fare la coda.