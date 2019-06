13.06.2019 h 15:00 commenti

Dalla Corea del Sud a Carmignano per conoscere i segreti dei fichi secchi

Una delegazione dello Slow Food del paese asiatico ha visitato il comune mediceo incontrando i vertici dell'associazione che tutela uno dei prodotti di punta del territorio

I fichi secchi di Carmignano conquistano la Corea del Sud. Una delegazione di Slow Food della Corea del Sud, in Italia in questi giorni per un convegno internazionale, è venuta in visita a Carmignano in quanto interessata a conoscere meglio il presidio dei fichi secchi di Carmignano. Presenti il sindaco Edoardo Prestanti, la presidente dell'Associazione Produttori fichi secchi di Carmignano Azzurra Del Lucchese, la presidente della Condotta Slow Food Prato Luisa Peris e alcuni produttori del territorio. Per la delegazione coreana c'erano Kim Min Soo, consigliere di Slow Food internazionale; Lee Jin Hee, delegata di Slow Food Corea del Sud e Jeong Sang Sin.

"Siamo contenti di aver ospitato nel nostro territorio, in cammino per la creazione del distretto biologico, una delegazione della Corea del Sud. Una bellissima opportunità per far conoscere uno dei nostri prodotti di eccellenza, un fiore all'occhiello per il nostro territorio: i fichi secchi - ha commentato il Sindaco Edoardo Prestanti -. Questo incontro è stato anche l'occasione per aprire un canale di dialogo con la Corea del Sud e per far gustare così anche oltreoceano le nostre eccellenze". L'avvio di una collaborazione che potrebbe portare anche ad altri scambi: il gruppo coreano ha infatti invitato la delegazione carmignanese a partecipare ad un convegno che si terrà in Corea del Sud ad ottobre. Tutto è partito nel 2014, quando Kim Min Soo ha assaggiato al Salone del Gusto di Torino i fichi secchi di Carmignano, da lì la volontà di conoscere meglio il presidio.