Dalla befana dei pompieri al Corteggio dei Re Magi: tutte le iniziative per l'Epifania in città e provincia

Tantissimi gli eventi organizzati per celebrare l'ultimo appuntamento delle festività natalizie. I vigili del fuoco porteranno i doni anche ai bambini ricoverati in pediatria al Santo Stefano

Due giorni intensi di eventi per celebrare nel migliore dei modi L'Epifania, la festa che chiude il periodo delle festività natalizie. Ecco il ricco programma.

PRATO I vigili del fuoco di Prato, come da tradizione, hanno organizzato le celebrazioni per la festa dell’Epifania. Si comincia la mattina di lunedì 6 gennaio con l’intrattenimento per i bambini in piazza Duomo alle 10 e con l’esposizione dei mezzi. La Befana dei pompieri inizierà le sue attività del giorno alle13 alla Pediatria dell’ospedale di Prato, dove porterà doni ai piccoli che non possono partecipare, finendo poi la sua affannata corsa in piazza Duomo intorno alle 17,30 con la discesa dal campanile tramite una teleferica.

Si rinnova anche quest’anno, lunedì 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con la rievocazione storica del Corteggio dei Re Magi per le strade di Capezzana giunta alla venticinquesima edizione. La manifestazione, che vede la partecipazione di un centinaio di figuranti in costume, si ripete dal 1996. Il corteggio con i figuranti percorrerà tutte le vie del paese con la partenza dal campo parrocchialeintorno alle 15 e poi attraverso via della Chiesa, via Olinto Nesi, via della Chiesa e via Sotto l’Organo, arriverà in piazza della Chiesa dove ci sarà l'omaggio a Gesù Bambino e il concerto gospel tenuto da Joyful Voices Gospe Choir. La serata proseguirà con un altro appuntamento tradizionale, ovvero l’arrivo della Befana nella sede della Misericordia, alle 17, con un sacco pieno di calze per tutti i bambini.

Nel pomeriggio del 6 gennaio la polizia municipale, in coordinamento con il comitato cittadino di Unicef, parteciperà invece ai festeggiamenti per l’Epifania in piazza Ciardi. Fin dalle 10.30 della mattina sarà attivo, nel tondo della piazza, l’ormai consueto mercatino natalizio. A partire dalle tre del pomeriggio inizieranno altre attività tra cui uno spettacolo dei falconieri, oltre a varie iniziative rivolte ai ragazzi, nell’ambito della sicurezza stradale. La manifestazione organizzata dall’associazione “Quelli di Piazza Ciardi, vede la collaborazione dell’Unicef con il patrocinio dell’amministrazione comunale; saranno presenti i ragazzi del Gispi Rugby Prato.

Dalle 17 alle 19 Iolo sarà invece letteralmente invasa dal Presepe Vivente organizzato dalla locale Misericordia, con circa 250 figuranti, che farà immergere visitatori nella Betlemme di duemila anni fa: tutto arricchito stavolta dall’arrivo dei Magi.

CARMIGNANO Una vecchia e simpatica signora si aggirerà fra le vetrine del Museo archeologico di Artimino per guidare i piccoli visitatori in una divertente indagine investigativa alla scoperta di antichi manufatti. La Befana in persona che domani, domenica 5 gennaio (ore 10.30), accompagnerà eccezionalmente i partecipanti nel fantastico e misterioso mondo del popolo Etrusco alla ricerca di indizi e messaggi che aiuteranno a risolvere piccoli enigmi. L’attività ha un costo complessivo di 5 euro, comprensivo del biglietto d'ingresso. Per partecipare è necessaria la prenotazione entro le 13 del giorno precedente a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it.

POGGIO A CAIANO Il pomeriggio del 6 gennaio, giorno dell’Epifania, la simpatica vecchietta che dispensa caramelle e dolciumi ai più piccoli sarà in piazza Risorgimento, a bordo della sua carrozza. I bambini potranno fare un giro sul magico mezzo insieme alla Befana, offerto dalla Pro Loco di Poggio a Caiano. L’appuntamento è dalle 15.30 fino alle 17.15. In più, per tutto il giorno, dalle 8 alle 18, sempre in piazza Risorgimento è in programma il mercatino della Befana: i banchi degli artigiani, con i loro prodotti originali, animeranno lo spazio all’insegna della creatività. Le iniziative chiudono il calendario di eventi organizzato dalla Pro Loco di Poggio a Caiano insieme al Comune in occasione delle festività. Lunedì 6 gennaio alle 16.30 in(piazza V. Emanuele II) andrà in scena lo spettacolo di pupazzi, attore e ombre “Il topolino che scoprì il mondo”, a cura della compagnia Teatrombrìa. Si tratta dell’ultimo appuntamento promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del ricco cartellone di eventi “Natale è… concerti, spettacoli, laboratori, musiche e danze a Carmignano”.

MONTEMURLO Come da tradizione a Montemurlo sono tantissimi gli eventi organizzati per festeggiare insieme la Befana e salutare in allegria le festività natalizie. Si parte domenica 5 gennaio con “La Befana Vab a casa tua”, iniziativa promossa dalla Vab di Montemurlo. Per l’intera serata dalle ore 20 in poi i volontari accompagneranno la Befana in giro per Montemurlo a recapitare i doni per i bambini. Chi vuole usufruire di questo servizio può mettersi in contatto con la Vab ( via Scarpettini 323/B). Maggiori informazioni e prenotazioni: cell. 339 4090549 – 339 2113969. Lunedì 6 gennaio, festa dell’Epifania, a Oste si rinnova la magia della sfilata dei Re Magi. Appuntamento alla parrocchia di Oste (piazza Amendola - via G. Puccini 6) alle 10. Per maggiori informazioni tel 0574 798667. L’ organizzazione è a cura della Parrocchia di Oste.

sala Banti (piazza della Libertà - Montemurlo), invece, alle 10.30 arriva la “Befana Avis” con la distribuzione delle calze piene di dolci per bambini da zero a dieci anni e tante simpatiche animazioni. Sempre il 6 gennaio anche al Circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo (via Montalese 197 – Bagnolo) si festeggia la vecchietta; dalle15.30 prenderanno il via le animazioni per i più piccoli. Per finire in bellezza non poteva mancare il volo della Befana. L’associazione “Il Borgo della Rocca” con Vab e parrocchia di Montemurlo anche quest’anno propongono la “Befana sul campanile” con l’imperdibile volo della vecchietta dal campanile della chiesa del Sacro Cuore. Alle 17 è previsto il ritrovo dei bambini e l'inizio delle animazioni in piazza Contardi e alle 18 la Befana volerà giù dall’alto campanile della chiesa.

VAIANO la Befana consegnerà doni, si getterà a tutta velocità sui carretti che scenderanno da Schignano verso il centro del paese e accompagnerà i vigili del fuoco. Alla fine il fantoccio di una mega Befana di tre metri, come da tradizione, sarà bruciato in piazza. La Befanissima 2020 prevede dalle 16 in piazza del Comune i giochi con i pompieri e i loro mezzi e la grande merenda, alle 17 a Schignano ci sono i carretti, con moto e auto d’epoca a seguire fiaccolata con tutti i mezzi verso Vaiano. Alle 18 tutti riuniti in piazza del Comune per il grande falò della Befana. Per l’evento sono mobilitati, con il Comune, l’associazione Carnevale, l’Astac, l’Associazione Amici dei pompieri, il Motoclub Granducato di Toscana, l’Associazione Carabinieri.



A Migliana nella chiesa di S. Maria Assunta alle 16.30 lunedì 6 gennaio il tradizionale Concerto dell’Epifania, con l’Ensemble Bisentium, promosso dal Comune di CANTAGALLO. Ad esibirsi il quartetto d’archi composto da Daniele Iannaccone e Lorenzo Borneo (violino), Antonio Pavani (viola) e Alice Gabbiani (violoncello).

Dalle 15.30 alla Biblioteca popolare di Migliana il laboratorio radiofonico per bambini a cura di Radio Nocciolina. Animazione, disco party, giochi musicali a premi nella calza della Befana e alle 16.30 la merenda. Il laboratorio sarà attivo fino alla fine del concerto. Tutte le attività sono a ingresso libero.

VERNIO Per i bambini domenica 5 gennaio alle 16 al Circolo I partigiani di Sant’Ippolito di Vernio va in scena Calzini Selvaggi, a cura dello Spazio Teatrale all'incontro. L’appuntamento rientra nel programma delle Fiabe a teatro 2019-2020, undicesima edizione della rassegna di spettacoli curata da Arci e Biblioteca Petrarca con il patrocinio e il coordinamento del Comune di Vernio. Ingresso su prenotazione al 3391576158. Il biglietto intero costa 5 euro, ridotto 3 euro (a partire dal terzo componente del nucleo familiare).