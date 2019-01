05.01.2019 h 08:14 commenti

Dalla befana dei pompieri al Corteggio dei Magi: ecco tutte le iniziative per l'Epifania

In città e in provincia un ricco calendario di manifestazioni. I vigili del fuoco faranno scendere la "vecchietta" dal campanile del Duomo dopo essere stati in ospedale per consegnare i doni ai piccoli ricoverati

Torna domani, domenica 6 gennaio, il tradizionale appuntamento con la "Befana dei pompieri" organizzata dai vigili del fuoco. I bambini saranno intrattenuti in piazza Duomo alle 10 con l’esposizione dei mezzi. Alle 13, poi, una speciale Befana sarà accompagnata dai vigili del fuoco nella Pediatria dell’ospedale Santo Stefano per portare doni ai piccoli che non possono partecipare. La stessa Befana finirà la sua affannata corsa in piazza Duomo intorno alle ore 17:30 con la discesa dal campanile del Duomo tramite una teleferica, predisposta dal personale Saf (Speleo Alpino Fluviale).

VAL DI BISENZIO In concomitanza i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Vaiano saranno in piazza del Comune a Vaiano per un'analoga manifestazione inserita nel programma della "Befanissima" che prevede anche, alle 17 da Schignano, una sfilata per le strade del borgo con carretti e altri mezzi di trasporto vari, che dalle 17.30 si trasforma in una fiaccolata seminotturna lungo il percorso Schignano-Vaiano con i carrettolai scortati dalle moto.

Sempre in Val di Bisenzio, al Circolo La Spola d’Oro la Befana consegnerà i regali, offerti dalla Farmacia Cooperativa, a partire dalle 16 ai piccoli dell'asilo de La Tignamica e della primaria del la Briglia e a tutti i bimbi residenti all’Isola, alla Cartaia e a Gamberame. Alla Casa del Popolo invece la vecchietta arriverà alle 10 per distribuire i doni ai bambini della scuola materna di Sofignano e il pomeriggio alle 16 a quelli della primaria di Vaiano e a tutti i bimbi residenti nella zona. Chi non potrà partecipare potrà comunque ritirare il dono, a partire dal 7 gennaio, direttamente alla Farmacia cooperativa di Vaiano.

CAPEZZANA Tornando a Prato, si rinnova l'Epifania a Capezzana con tante iniziative che animeranno il pomeriggio di domani. Si comincia alle 14,30 con il Corteggio dei Magi per le vie del paese. Un appuntamento divenuto una tradizione e che si ripete dal 1992. La rievocazione storica con tanto di figuranti partirà dalla Fattoria in via Sotto l'Organo e arriverà in piazza della Chiesa con l'omaggio dei Re magi che arriveranno a cavallo. Successivamente presso la chiesa di Santa Maria ci sarà un concerto gospel, mentre intorno alle ore 17 presso la sezione della Misericordia ci sarà l'arrivo della Befana. La simpatica vecchietta arriverà con un mezzo a sorpresa con un sacco pieno pieno di calze per tutti i bambini. Saranno presenti stand gastronomici.

Appuntamento con la Befana, dalle 15 alle 17 anche in piazza Ciardi, dove la "vecchina" distribuirà doni ai bambini. Il pomeriggio, organizzato dall'associazione Quelli di piazza Ciardi, sarà allietato da il “Duo per caso” con Enzo & Lucia.

POGGIO A CAIANO A Poggio a Caiano la simpatica vecchietta con il suo carico di dolciumi sarà, a partire dalle 15 e fino alle 17, in piazza Risorgimento, dove scenderà dalla sua scopa e accompagnerà i bambini in un giro in carrozza, offerto dalla Pro Loco di Poggio a Caiano. Per tutto il giorno poi, dalle 8 alle 19, in piazza Risorgimento e via Garibaldi la festa sarà allietata dai banchi del mercatino natalizio e della Befana, con gli oggetti dell’artigianato e dell’antiquariato e i prodotti della filiera corta, e dagli stand gastronomici delle associazioni di volontariato poggesi, che proporranno golosità per tutti. La giornata sarà inoltre l’ultima occasione per visitare la collezione di presepi dal mondo alla chiesa dell’istituto della suore francescane minime del Sacro Cuore, aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

MONTEMURLO A Montemurlo si parte già stasera sabato 5 gennaio con “La Befana Vab a casa tua”, iniziativa promossa dalla Vab di Montemurlo. Per l’intera serata dalle ore 20 in poi i volontari accompagneranno la Befana in giro per Montemurlo a recapitare i doni per i bambini. Chi vuole usufruire di questo servizio può mettersi in contatto con la VAB ( via Scarpettini 323/B). Maggiori informazioni e prenotazioni: cell. 339 4090549 – 339 2113969.

Domani a Oste si rinnova la magia della sfilata dei Re Magi. Appuntamento alla parrocchia di Oste, (piazza Amendola - via G. Puccini 6) ore 9 sfilata dei Re Magi a cavallo per le vie di Oste, alle ore 10 Santa messa con la consegna dei doni al bambinello e alle ore 11 i Magi distribuiscono doni ai bambini presenti. In sala Banti (piazza della Libertà - Montemurlo), invece, alle ore 10.30 arriva la “Befana Avis” con la distribuzione delle calze piene di dolci per bambini da zero a dieci anni. Anche al Circolo Arci “Gino Gelli” di Bagnolo (via Montalese 197 – Bagnolo) si festeggia la vecchietta. Dalle ore 15.30 prenderanno il via tante animazioni e intrattenimenti per ragazzi con “L’Allegra Compagnia”. Dopo lo spettacolo la Befana offrirà le “calze” ai bambini presenti. Ingresso libero.

Nel pomeriggio la Befana si sposta nel borgo della Rocca. L’associazione “Il Borgo della Rocca” anche quest’anno propone la “Befana al Castello” con l’imperdibile volo della vecchietta dal campanile della chiesa del Sacro Cuore. Alle ore 17 è previsto il ritrovo dei bambini in piazza Contardi e alle ore 18 la Befana volerà giù dall’alto campanile della chiesa.