15.06.2021

Dall'Olanda un pacco con oltre un chilo di droga in mezzo ai biscotti: due arresti

La Squadra Mobile ha intercettato la spedizione appena arrivata a Prato con 1.100 grammi di metanfetamina destinata allo spaccio nei locali cinesi. Sequestrati anche 5mila euro in contanti, 103 pasticche di ecstasy e 178 grammi di ketamina



La droga, tanta, era in un comune pacco arrivato dall'Olanda con l'indicazione generica di prodotti alimentari. E in effetti, all'interno, c'erano dei biscotti, ma anche 1.100 grammi di metanfetamina, lo stupefacente sintetico particolarmente apprezzato nella comunità cinese cittadina. A intercettare la spedizione sono stati gli uomini dell'Antidroga della Squadra Mobile di Prato, che giovedì 10 giugno hanno bloccato un cinese di 29 anni che aveva appena ritirato il pacco da uno spedizioniere. Il giovane, regolare in Italia e incensurato, era seguito da tempo dagli uomini diretti dal vicequestore Alessandro Gallo e dall'ispettore Marco Fazzi. Nell'ambiente dello spaccio cinese veniva infatti chiamato "Chen il chimico", con il chiaro riferimento al tipo di stupefacente che offriva.

I poliziotti hanno poi perquisito la casa di via Strozzi dove il 29enne viveva con una connazionale di 48 anni, che ha detto di essere sua zia. Nell'abitazione sono stati trovati 5mila euro in contanti, 103 pasticche di ecstasy e 178 grammi di ketamina, in parte già confezionati in bustine monodose. Le manette sono scattate così ai polsi dei due cinesi e ieri il gip ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per il giovane, che si è assunto l'intera responsabilità, mentre la donna resta indagata a piede libero.

Secondo gli inquirenti lo stupefacente, una volta spacciato, avrebbe reso circa mezzo milione di euro. La quantità arrivata dall'Olanda e il fatto di aver trovato nella casa l'altra droga, lascia pensare che "Chen il chimico" fosse un personaggio di un certo livello nell'ambito dello spaccio cittadino.