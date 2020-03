08.03.2020 h 11:49 commenti

Dall'intervista alle Iene all'arresto per spaccio. Ma i carabinieri si lamentano: "Una volta scarcerati, tornano a delinquere"

L'ultima operazione dei militari ha permesso di bloccare un pusher che stava confezionando dosi di eroina. Era tra i protagonisti del servizio della trasmissione di Italia 1 dedicato proprio all'emergenza droga in centro

Il suo momento di notorietà l'aveva avuto nell'ottobre del 2016 quando era stato intervistato da un inviato del programma televisivo “Le Iene” nel servizio dove si parlava del grave fenomeno di spaccio nel centro storico di Prato. Ieri, 7 marzo, è stato invece arrestato dai carabinieri che lo hanno sorpreso a spacciare. In manette è finito un 37enne di origini nigeriane, pregiudicato, disoccupato e senza fissa dimora.

L’uomo è stato sorpreso dai militari in borghese della Tenenza di Montemurlo mentre, nei parcheggi sotterranei di viale Vittorio Veneto, era intento a confezionare lo stupefacente in dosi. L’eroina trovata in suo possesso è circa 5 grammi.

“Si tratta – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - dell’ennesimo risultato operativo, frutto dell’intensificazione dei servizi antidroga che, già dallo scorso anno ad oggi, hanno permesso ai militari dell’Arma di effettuare centinaia di arresti di pusher, prevalentemente africani. Si è rilevato però – prosegue la nota - che i soggetti assicurarti alla giustizia non appena rimessi in libertà non cambiano condotta, segno della debole funzione deterrente delle pene previste e che vengono loro comminate”.



Edizioni locali collegate: Prato

