13.06.2020

Dall'impegno nella protezione civile alla gara di cucina, una sfida per i volontari di "Oltre"

Protagonista indiscusso il sedano pratese, a giudicare il miglior piatto una giuria d'eccezione con cui l'associazione durante l'emergenza Covid ha lavorato. L'appuntamento per venerdì 19 giugno

In cucina i volontari dell’associazione di protezione civile Oltre, nel menù i sedani di Prato e in giuria il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l’assessore alla Municipale Flora Leoni, il comandante della polizia municipale Marco Maccioni e il responsabile della protezione civile Sergio Brachi, per un momento di convivialità dopo mesi di intenso lavoro.L'appuntamento è per venerdì 19 giugno nella sede di via Abati.

“Ora che la tensione si è allentata – spiega il responsabile Paolo Corti – abbiamo voluto dare spazio anche all’aggregazione, un’attività che a differenza dell’impegno messo, in questo periodo è stata veramente scarsa. Abbiamo scelto un piatto tipico della nostra tradizione culinaria, non semplice, ma le sfide ci piacciono”.



