Dall'edilizia fatiscente alle carenze di organico: i mali ormai storici del tribunale di Prato

Stamani il viceministro Sisto ha incontrato i vertici della giustizia pratese e le istituzioni cittadine: “Bisogna chiedersi perché questa città non ha attrattiva. I posti in organico ci sono, ma non vengono coperti"

nadia tarantino

“Non sono il sottoministro Mary Poppins che schiocca le dita e tutti soldatini vanno nei cassetti. Oggi abbiamo fatto un incontro clinico: anamnesi, diagnosi, prognosi, terapia. Un passaggio utile a delineare la prospettiva operativa per tutti gli interventi necessari”. II viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, è arrivato a Prato oggi, martedì 18 aprile, per fare il punto sugli uffici giudiziari. Problemi? Tanti. Due su tutti: l'edilizia fatiscente a causa della decennale mancanza di manutenzione anche ordinaria e la carenza di personale a supporto dei giudici con conseguenti ripercussioni sul servizio.“Ho parlato con tutti gli interlocutori – ha detto il viceministro dopo l'incontro al quale hanno partecipato il presidente Gratteri, il procuratore Giuseppe Nicolosi, il presidente dell'Ordine degli avvocati Marco Barone, il sindaco di Prato Matteo Biffoni, e il presidente della Provincia Simone Calamai – insieme abbiamo affrontato diverse questioni e abbiamo stabilito che entro il 10 maggio faremo di nuovo il punto”.Il punto sarà quello sugli interventi edili: “Ci sono problemi sull'antincendio e sulla impermeabilizzazione – è stato spiegato – in più ci sono opere affidate al provveditorato che stamani, in diretta, ho chiamato per dire che devono essere prontamente realizzate. Nel complesso, occorre rimodulare il costo degli interventi progettuali, stabilire cifre e modalità del lavoro da fare. Credo che in una quarantina di giorni potremo far partire qualcosa”.Il Palazzo di giustizia mostra tutti i segni di quello che negli anni non è stato fatto: controsoffitti rotti e in alcuni punti addirittura mancanti, pareti scrostate dall'umidità, infiltrazioni d'acqua da soffitti e infissi, ascensori che quasi mai funzionano, servizi igienici da terzo mondo, impianto di condizionamento a singhiozzo. Elenco lunghissimo. La cartolina è il cantiere aperto ormai un anno fa all'esterno per la realizzazione del nuovo ingresso: da settimane non si vede nessuno al lavoro. E proprio in occasione della visita del viceministro, l'Associazione nazionale magistrati ha portato al Palazzo di giustizia di Prato, nell'aula Galli Alessandrini, la mostra sull'edilizia giudiziaria: un dossier fotografico dell'orrore di certe aule, di certe sedi, di certi uffici in tutta Italia.E poi la questione della carenza di personale: è ormai un fatto che nessuno ambisce a lavorare a Prato. “Bisogna chiedersi perché questa città non ha attrattiva – la considerazione del viceministro – non ci sono persone che vogliono stare a Prato. Il ministero ha fatto il piano di assunzioni più importante degli ultimi venti anni, si è svenato per consentire stabilizzazioni, per consegnare agli uffici giudiziari le risorse necessarie per andare avanti. I posti in organico ci sono, ma non vengono coperti: cercheremo di capire perché e soprattutto cercheremo strade per incentivare la presenza di personale della giustizia a Prato”.Sisto, accompagnato dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, ha espresso soddisfazione per la mattinata pratese: “Sono sicuro che da un'indagine seria, corretta e condivisa possano nascere buone soluzioni”.Tanti, di ogni schieramento politico, hanno detto la stessa cosa prima di lui. La speranza è che questa volta il ritornello non lo porti via il vento. Tra l'altro, lo stesso Sisto, nella passata legislatura, aveva affrontato i problemi della giustizia pratese incontrando i sindacalisti per mezzo dell'allora deputato Giorgio Silli, oggi sottosegretario agli Esteri. Vedremo.“Sono sempre fiducioso – il commento del sindaco Biffoni – se non lo fossi non potrei fare quello che faccio. Speriamo sia la volta buona”.“Quello del viceministro è stato un approccio concreto per risolvere i problemi del nostro tribunale – ha detto l'onorevole Mazzetti – ringrazio i partecipanti perché a fronte di problemi strutturali bisogna fare squadra. Grazie al viceministro che è stato attento e disponibile e ha impostato una strategia di risoluzione delle questioni”.Di “incontro utile e costruttivo” ha parlato il presidente della Provincia, Simone Calamai: “Ora la città merita risposte e soluzioni concrete e tempestive, il funzionamento degli uffici giudiziari è un motore fondamentale a garanzia della qualità della vita dei cittadini e delle imprese del territorio”.Il ringraziamento al viceministro è arrivato da Eva Betti, consigliere comunale di Prato al centro: “Già lo scorso maggio l'incontro di Sisto con il presidente del tribunale al ministero. A luglio il consiglio comunale straordinario sulla situazione della Giustizia pratese voluto da tutto il centrodestra, poi la visita del capo di gabinetto del ministro il mese scorso, che ha permesso l’arrivo di tre unità (ne erano state promesse sette, ndr). Ancora insufficienti, è vero, le risorse messe a disposizione per una realtà tanto complessa, ma questa cronistoria ci permette di riconoscere quanto già molto sia stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi".