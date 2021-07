01.07.2021 h 16:43 commenti

Dall'edilizia alla ristorazione fino al sociale è caccia alle figure qualificate che non si trovano

Mentre lo sblocco dei licenziamenti non riguarda le imprese del settore tessile-moda, nelle altre in questo momento il problema è riuscire a reperire personale con qualifica

alessandra agrati

Le aziende del settore moda non possono licenziare fino al 31 ottobre, lo ha deciso il decreto Draghi, ma quelle che potrebbero farlo, invece, si trovano nel paradosso di voler assumere senza riuscire a trovare personale. Edilizia, cooperazione sociale e sanitaria, ristorazione e settore della somministrazione hanno bisogno di figure qualificate che sono introvabili: scarseggiano muratori, escavatoristi, infermieri e personale sanitario, mancano camerieri, cuochi e baristi.“Con il 110 per cento e il super bonus – spiegapresidente di Ance - il lavoro è aumentato in modo esponenziale, ma ci mancano alcune figure specializzate che hanno bisogno di formazione specifica. Ci troviamo in un paradosso: abbiamo commesse ma non riusciamo a far fronte a tutte le richieste”. Situazione simile anche per il mondo dell'associazionismo dove, chi ha potuto è migrato verso il settore pubblico che durante la pandemia ha offerto molti posti di lavoro."Anche la ristorazione, commentadirettore di Confesercenti - qualche esercizio probabilmente chiuderà indipendentemente dallo sblocco dei licenziamenti, chi invece intravede ancora qualche possibilità di ripresa farà sicuramente ricorso alla cassa integrazione, anche perchè se si licenzia poi non si possono più utilizzare gli ammortizzatori sociali”. Il decreto, infatti, prevede un accordo per cui prima di arrivare ad interrompere un rapporto di lavoro si auspica l'utilizzo di tutti gli ammortizzatori: dalla cassa integrazione, al contratto espansivo e di solidarietà alle 13 settimane di cassa Covid. Confcommercio è preoccupata per la disaffezione dei giovani verso il mondo della ristorazione e della somministrazione: “Siamo passati dal boom di richieste dei tempi d'oro di Master chef - ­ spiega il direttore– a quelli della pandemia dove lavoratori e imprenditori hanno pagato un prezzo altissimo. Ora i giovani preferiscono altri settori e dobbiamo lavorare per riequilibrare la situazione partendo anche dalla formazione. Le imprese devono affrontare la stagione estiva che si prospetta buona, ma mancano di personale anche qualificato”.Situazione completamente diversa per la moda, dove le prospettive di ripresa hanno orizzonti temporali più lunghi, tanto che il Governo ha deciso di concedere una proroga al 31 ottobre (per tutte le aziende artigiane era già stata stabilita la fine del mese di ottobre come termine ultimo per il blocco dei licenziamenti, da qui la richiesta dei sindacati di posticipare per tutti i settori a quella data).“Avremmo preferito una soluzione uguale per tutti – commentasegretario generale del Cgil Prato – ma intanto siamo arrivati a una mediazione. Ora abbiamo quattro mesi per ripensare al modello produttivo del distretto perchè non ci saranno altri appelli. La nostra proposta è quella che ribadiamo da mesi contenuta nel documento Il distretto che vogliamo. Nessuno a questo punto può sottrarsi alle proprie responsabilità”.E di prospettiva futura parla anche la Cisl: “Serve una riforma delle politiche attive – spiegasegretario Prato- Firenze – per non farci trovare impreparati, assisteremo probabilmente a una fuoriuscita di personale da alcuni settori che potranno trovare occupazione in altri, ma per farlo serve una formazione precisa e un coordinamento territoriale”. L'accordo raggiunto non dispiace neppure alla Uil: “Come sempre è il frutto di una mediazione – spiegacoordinatore territoriale – 13 settimane sono un tempo ragionevole ma non possiamo farci sfuggire l'occasione di riformare il sistema degli ammortizzatori sociali, il decreto in questo senso ha previsto un tavolo che monitori la situazione”.Il blocco dei licenziamenti soddisfa anche a Confindustria Toscana Nord: “La proroga delle misure Covid – ha commentatopresidente Sistema Moda Ctn -permetterà alle aziende di avere più tempo per capire l'evoluzione dei mercati e disporre di un quadro più preciso dello scenario post-pandemia E' importante anche per evitare di disperdere professionalità preziose, mantenendole in azienda. E' evidente, tuttavia, che questo regime eccezionale debba rientrare nei ranghi quando sarà riacquisita una ragionevole normalità."Il settore, infatti ricomincia proprio in questi giorni ad organizzare fiere: si è conclusa Pitti filati e Fashion Rendez-vous a Parigi, la prossima settimana sarà la volta di Milano Unica, poi a settembre è prevista la fiera parigina di Première Vision.