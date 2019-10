22.10.2019 h 13:32 commenti

Dall'amore nato in palestra alla denuncia per stalking, bodybuilder sotto inchiesta

Divieto di avvicinamento disposto dal tribunale per un uomo di 31 anni denunciato dalla ex e accusato anche di violenza privata. L'inchiesta è del sostituto Laura Canovai

L'amore nato in palestra, scaturito in una convivenza e infine in una denuncia per violenza privata e stalking quello tra due bodybuilder, 31 anni lui e 37 lei. L'uomo, finito sotto inchiesta, non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex: questo ha deciso il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato Francesco Pallini che ha accolto la richiesta del sostituto Laura Canovai. Sono stati gli agenti della questura a raccogliere nei giorni scorsi la denuncia della donna che ha raccontato di essere continuamente pedinata dall'ex compagno e di ritrovarselo ovunque e non più solo in palestra. Un racconto dettagliato che ha spinto gli investigatori a prendere provvedimenti. La relazione tra i due è cominciata a febbraio di quest'anno. Una relazione diventata subito una convivenza che però è durata pochi mesi. A luglio, stando a quanto denunciato dalla trentasettenne, c'è stata una lite: lui l'avrebbe spinta sul letto e immobilizzata, poi le avrebbe buttato il telefonino dalla finestra per impedirle di chiamare la polizia. Un episodio, questo, che ha segnato la fine del rapporto e l'inizio dello stalking consistito in continui pedinamenti e in molestie nella palestra in cui entrambi sono iscritti e che ora, con il divieto di avvicinamento del tribunale, l'indagato non potrà più frequentare.



