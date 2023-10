18.10.2023 h 12:58 commenti

Dalila Mazzi protagonista del nuovo appuntamento "A Colazione con..."

Nell'iniziativa promossa dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti racconterà la sua esperienza di imprenditrice e presidente della Camera di Commercio di Prato. L'incontro in programma il 21 ottobre alle 10

Sarà Dalila Mazzi a raccontare la sua, non certo comune, esperienza di imprenditrice e di guida di importanti realtà associative nel nuovo appuntamento di A colazione con…, progetto promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti che riprende dopo la pausa estiva.L’appuntamento è per sabato 21 ottobre, alle ore 10, al Caffè 21, in viale Piave 5. L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere storie ed esperienze di donne e di giovani che si sono ritagliati un ruolo personale e professionale significativo, che merita appunto di essere condiviso perché costituisce un modello.Mazzi ha una storia imprenditoriale importante che ha avviato giovanissima. Oggi è presidente e consigliere delegato dell’azienda di famiglia, la rifinizione Nuove Fibre, presidente della Camera di Commercio di Pistoia- Prato e vicepresidente di Unioncamere Toscana. È anche delegata dell’AIDDA, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d’Azienda.Mazzi è abituata a prendersi la responsabilità delle scelte. Quando è arrivata alla presidenza della Nuove Fibre ha assunto tutte le deleghe operative e ha condotto una significativa opera di innovazione, intervenendo su strutture e impianti e valorizzando le professionalità aziendali.Per partecipare all’incontro occorre prenotarsi inviando una mail a