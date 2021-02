23.02.2021 h 14:17 commenti

Dalila Mazzi nominata vicepresidente Unioncamere Toscana

L'organismo coordina le Camere di commercio della regione. Mazzi è già presidente della Camera di commercio di Prato e Pistoia

Dalila Mazzi, presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato, è la nuova vice presidente di Unioncamere Toscana, l’organismo che coordina le Camere di commercio della regione.

“Sono onorata di far parte della squadra di Unioncamere Toscana – commenta la neo vicepresidente - questo è un ulteriore riconoscimento all’importanza della Camera di commercio di Pistoia-Prato nel territorio toscano. In un momento così complicato e difficile per il nostro sistema economico mi attende un compito complesso ma lo farò con il massimo impegno, responsabilità ed entusiasmo. Mi auguro che la Giunta possa lavorare insieme in armonia, perché solo con uno sforzo di condivisione di intenti sarà possibile accrescere la rappresentanza a livello regionale e attrarre così risorse per sostenere lo sviluppo delle imprese e dei territori”.

Dalila Mazzi è un’imprenditrice tessile. E' presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato dal 30 settembre 2020 e dal 14 dicembre 2020 è presidente del Comitato per il controllo analogo di Isnart, l’istituto nazionale ricerche turistiche. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di vice presidente della Camera di commercio di Prato.









