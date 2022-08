01.08.2022 h 15:00 commenti

Dal primo settembre la linea 10 collegherà Casale all'ospedale

Il servizio avrà una frequenza oraria nei giorni feriali e ogni due ore nei festivi. Prevista una biforcazione dell'attuale tracciato all'altezza di via di Reggiana. Nel 2023 torna a 10 minuti la frequenza della Lam Arancione e Rossa. Modifiche anche alla 9 e alla 12

A partire dal primo settembre la frazione di Casale sarà collegata direttamente all'ospedale Santo Stefano, tramite una modifica al percorso della linea 10.

Il servizio avrà una frequenza oraria nei giorni feriali e ogni due ore nei festivi, e prevede una biforcazione dell'attuale tracciato all'altezza di via di Reggiana. Qui si separerà il nuovo ramo per Casale da quello storico per Tobbiana-Iolo.

"Questa iniziative - ha spiegato l'assessore al trasporto Flora Leoni in commissione 3- risponde ad un'esigenza molto sentita dagli abitanti della frazione di Casale che, pur essendo per questioni geografiche molto vicini al Nuovo Ospedale di Prato, a causa della distribuzione a raggiera della rete di trasporto pubblico, non disponevano di un collegamento diretto".

In Commissione sono state presentate anche altre novità, previste per il 2023: la Lam Rossa e Arancione torneranno ad avere una frequenza di 10 minuti, rispetto ai 15 attuali, mentre la linea 9 Iolo - San Domenico arriverà fino alla Stazione centrale. Il cambio di percorso di quest'ultima l comporterà anche la parziale modifica del tracciato della linea 12 con velocizzazione del tratto S. Giusto-Porta Leone e l'incremento della frequenza ogni 30 minuti.