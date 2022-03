30.03.2022 h 13:33 commenti

Dal primo aprile i docenti non vaccinati saranno reintegrati, ma non potranno insegnare

A Prato i numeri sono bassi, in media due a istituto, ma i dirigenti scolastici hanno difficoltà comunque a trovargli un nuovo incarico che prevede 36 ore settimanali. In classe restano i supplenti fino al 15 giugno

Il primo aprile i docenti che non si sono vaccinati rientreranno a scuola e quindi torneranno a percepire lo stipendio, ma non potranno insegnare. La norma del Ministero, infatti, prevede che "non sono idonei al servizio", proprio perchè il loro lavoro prevede uno stretto contatto con i ragazzi, quindi per loro i dirigenti scolastici dovranno trovare altre mansioni, per il doppio delle ore (36) rispetto a quelle previste per l'insegnamento. In classe resteranno invece, i supplenti che termineranno l'incarico al 15 giugno. A Prato i numeri sono piccoli, si parla in media di due per istituto, ma per i quali, comunque, bisogna trovare un incarico.

"L'unica soluzione - spiega Francesca Zannoni preside del Datini - è un incarico in biblioteca, per fortuna il numero dei docenti non vaccinati è molto basso e quindi riusciamo a gestirlo. Per chi non ha una biblioteca la fantasia dei presidi deve ingegnarsi. "Ho un solo docente in questa condizione - spiega Mario Battiato dirigente dell' IC comprensivo Gandhi - che verrà impiegato per la programmazione. Trovo comunque offensivo da parte del Ministero che con la circolare vengano reintegrati anche i presidi in quanto non a contatto con i ragazzi, evidentemente non sanno come si gestisce una scuola".

Ad essere indignata è anche Rita Gaeta dirigente del IC Pier Cironi: "In pratica con questa norma chi non si è vaccinato rientra a scuola come chi si è sottoposto all'intero ciclo di immunizzazione. Inoltre non è facile trovare alternative anche perchè le ore sono raddoppiate".

Al Cicognini Rodari gli insegnanti che rientreranno venerdì sono pochi. "Il problema - spiega il dirigente Mario Di Carlo - è che sono docenti e quello è il loro lavoro, quindi vedo complicato assegnargli, ad esempio, un compito amministrativo. Inoltre secondo me nella norma non si parla del raddoppio delle ore lavorative".

Anche il personale Ata non vaccinato rientra, ma in questo caso con le proprie funzioni, quindi verranno interrotti tutti i contratti stipulati per supplire chi ha deciso di non vaccinarsi. "In realtà - spiega Filomena Del Santo Flc Cgil - il contatto con gli studenti, soprattutto per le primarie e l'infanzia, aspettiamo chiarimenti da parte del Ministero, anche perchè in questo caso automaticamente i contratti di supplenza verrebbero interrotti".

Con la fine dell' emergenza sanitaria dovrebbero cambiare le norme per la Dad, il distanziamento e soprattutto per i più piccoli si dovrebbe andare verso l'allentamento del sistema delle bolle. "Ci troviamo in un loop - ha sottolineato l'assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - perchè non c'è chiarezza, per altre situazioni sono state date chiare istruzioni, mentre per la scuola ci sono tante zone d'ombra, penso anche alla gestione della mensa , alla certificazione per la dad, tutti aspetti che coinvolgono l'organizzazione delle scuole e la gestione del personale, oltre che naturalmente la vita familiare".



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus