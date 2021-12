16.12.2021 h 19:11 commenti

Dal Pnrr 8 milioni per l'acquisto di 11 autobus ecologici: l'annuncio nella conferenza Stato-Regioni

Complessivamente in Toscana arriveranno 64 milioni che saranno destinati a rinnovare il parco mezzi del trasporto pubblico anche a Firenze e a Lucca. Le città sono state scelte per il più alto tasso di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto

Dei 64 milioni che arriveranno dal Pnrr per l'acquisto di nuovi mezzi di trasporto pubblico ecologici, 8 sono destinati a Prato. Lo ha stabilito la conferenza Stato-Regioni. Insieme a Prato, riceveranno finanziamenti Firenze e Lucca, vale a dire le città con il più alto tasso di inquinamento da Pm10 e biossido di azoto. Nel dettaglio: 48 milioni e mezzo al capoluogo toscano per l'acquisto di 68 autobus, 8 a Prato per l'acquisto di 11 autobus, 7 milioni e mezzo a Lucca per 10 nuovi bus. Il decreto proposto nel corso della conferenza Stato-Regioni prevede di raggiungere il traguardo intermedio entro il 31 gennaio 2024, termine entro il quale Firenze dovrà avere acquistato almeno 17 mezzi, Prato e Lucca almeno 3. Il resto degli acquisti dovrà avvenire entro il 2026.

“Si tratta – ha spiegato il presidente della Regione Eugenio Giani – di una somma consistente che ci permette di fare concreti passi in avanti verso un cambiamento che va nella direzione della sostenibilità ambientale avviandoci verso la transizione ecologica che è l'obiettivo primario del futuro”.



