Dal Pnrr 650mila euro per la ristrutturazione delle case popolari, lavori in 24 alloggi

Il contributo riguarda il patrimonio di edilizia pubblica di Montemurlo ed è destinato ad un progetto di efficientamento energetico

A Montemurlo sono in arrivo 650mila euro di fondi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la ristrutturazione straordinaria del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. In particolare ad essere interessati dagli interventi sono i 24 alloggi di via Ancona a Montemurlo che, grazie ai lavori, potranno fare un salto di due classi energetiche, passando dalla classe f alla d. Quindi minori consumi, risparmio di energia e maggior comfort termico all'interno degli appartamenti. Il progetto, finanziato con i fondi del Pnrr prevede, infatti, l'efficientamento energetico e il miglioramento sismico della palazzina di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si trova in via Ancona. I lavori, che inizieranno nel 2023, vedranno la coibentazione dei solai per evitare dispersioni di calore, la sostituzione degli infissi e l'installazione di uno scaldaacqua a pompa di calore. Per raffreddare l'edificio durante il periodo estivo, invece, saranno installate nuove persiane e sistemi di ombreggiamento delle finestre tramite delle tettoie, nonché sistemi di termoregolazione e contabilizzazione dei consumi. Inoltre, saranno ripristinati e rafforzati gli elementi strutturali degradati per migliorare la sicurezza di tutto l'edificio.

« Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo finanziamento che ci consentirà di migliorare il nostro patrimonio di edilizia residenziale pubblica. - sottolinea il sindaco Simone Calamai – È importante che a livello di Lode pratese siano state assegnate queste risorse che ci permetteranno di ristrutturare gli alloggi e di renderli più efficienti da un punto di vista energetico - quindi minori consumi e costi di gestione – ma anche più accoglienti e vivibili sotto il profilo del comfort termico».

I fondi assegnati a Montemurlo, infatti, fanno parte dei 6 milioni assegnati dalla Regione ai Comuni del Lode (Livelli Ottimali di Esercizio) pratese e quindi Epp, Edilizia Pubblica Pratese, ha stilato un elenco di alloggi da ristrutturare. A Montemurlo, oltre a via Ancona, è stata approvata anche la progettualità per la ristrutturazione dei 22 alloggi di edilizia residenziale pubblica di via Fermi a Fornacelle, per concretizzare la quale l'amministrazione è alla ricerca di una specifica linea di finanziamento. Anche in questo caso il progetto prevede l'efficientamento energetico delle palazzine e il loro miglioramento sismico.







