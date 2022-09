02.09.2022 h 15:37 commenti

Dal Pnrr 6,5 milioni per la piscina olimpionica. Ora è corsa contro il tempo per finirla nei tempi

La tabella di marcia è serratissima perché la rendicontazione dell'intervento va effettuata entro il 2026. Le casse comunali dovranno aggiungere altri 9 milioni di risorse proprie

Il Pnrr finanzierà la realizzazione della piscina olimpionica di Iolo con 6,5 milioni di euro, il massimo contributo erogabile del bando ministeriale a cui il Comune di Prato ha partecipato nei mesi scorsi. Ad annunciarlo è stato oggi, 2 settembre, il sindaco Matteo Biffoni insieme all'assessore allo sport, Luca Vannucci e a Roberto Bresci, presidente regionale della Federazione nazionale nuoto che ha collaborato con l'amministrazione per la definizone del progetto. Ai 6,5 milioni del Pnrr le casse comunali dovranno aggiungere altri 9 milioni da reperire nel bilancio o attraverso dei prestiti per un totale di circa 15,5 milioni, meno di quanto previsto nelle prime ipotesi che si aggiravano attorno ai venti milioni: "Abbiamo già dato mandato alla nostra ragioneria di individuare e verificare la modulazione migliore tra risorse interne e fonti esterne. – afferma il primo cittadino – E' un'occasione da non perdere per dare alla città un impianto necessario e di altissimo livello, tra l'altro con tempi certi. Oltre ai soldi, infatti, il Pnrr detta tempi serratissimi per realizzare gli interventi. Significa che la struttura dovrà essere pronta e rendicontata entro il dicembre 2026". Di conseguenza i lavori dovranno andare a gara per il giugno 2023 e quindi il progetto esecutivo dovrà essere pronto sei mesi prima. "Abbiamo provato a convertire l'impianto di via Roma al coperto fisso – spiega Vannucci – ma i problemi tecnici che sono emersi sono risultati davvero non superabili. Con questa soluzione diamo alla città una struttura invernale che mancava, lasciando l'uso estivo all'aperto a via Roma. In più spendiamo molto meno del previsto grazie all'opportunità offerta dal Pnrr che ha premiato lo sport pratese anche con altri 4 milioni di euro su fronti diversi. Ringrazio gli uffici per il grande lavoro che hanno fatto e che faranno. Chi in futuro amministrerà la città si troverà tanti problemi in meno con questa piscina".Lunga 51,5metri, profonda almeno 2,30 metri e dotata di 10 corsie, la nuova piscina sorgerà accanto all'attuale da 25 metri che sarà mantenuta. Il tasto dolente dei costi energetici, particolarmente acuto in questo periodo storico ma da sempre presente tra i nodi della manutenzione degli impianti natatori, dovrebbe essere ridotto ai minimi termini grazie alle soluzioni impiantistiche che saranno adottate: "Iolo sarà a consumo zero. – sottolinea il sindaco – E' una delle condizioni poste dal bando Pnrr. Materiali, soluzioni progettuali e un importante impianto fotovoltaico permetteranno di tagliare la bolletta energetica".Bresci ha posto l'accento sulla valenza che avrà la struttura una volta pronta: "Sarà importante per tutta la Toscana, regione guida per le discipline natatorie. A Firenze esistono solo due piscine da 50 metri ma hanno i loro anni e limiti. Comunque non bastano più a soddisfare la grande domanda che c'è sul territorio, Un impianto di livello come quello che sarà realizzato a Iolo, ha pochi esempi simili in Italia. Nei paraggi c'è solo Riccione. Ecco perché realizzare questa nuova struttura è stata una scelta obbligata".