Dal governo oltre 3 milioni di euro per l’adeguamento sismico dell’istituto Dagomari

Il finanziamento è stato assegnato alla provincia che aggiungerà risorse proprie per altri 240mila euro. La prossima fase sarà la partenza della progettazione definitiva-esecutiva

La Provincia si è aggiudicata il finanziamento per l’adeguamento sismico dell’istituto Dagomari, per circa 3 milioni e 100mila euro, a cui l’amministrazione provinciale aggiungerà altri 240mila euro di risorse proprie per un intervento totale di 3milioni e 340mila euro. Il finanziamento è contenuto nel decreto di autorizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli istituti superiori di competenza di Province e Città metropolitane, a valere sul fondo di 855 milioni stanziati dalla Legge di bilancio 2020.

“Un altro bel colpo messo a segno dai nostri uffici – commenta il presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli – e un altro passo avanti nella rimodulazione dell’edilizia scolastica pratese. L’intenso lavoro fatto dagli uffici provinciali con l’avvio del mio mandato sul fronte scuola, sta davvero iniziando a dare i frutti attesi: sono molti infatti i lavori avviati, quelli in fase di progettazione e quelli come questi che puntano a riqualificare con un’intensa azione di manutenzione straordinaria, edifici concepiti con un'idea di scuola lontana da quella che gli studenti necessitano adesso e cioè istituti funzionali e moderni. Passo dopo passo rimetteremo in sesto tutte le scuole del territorio. E’ un progetto ambizioso, pioché la scuola pratese era davvero carente sotto molti aspetti, ma per raggiungere questo obiettivo lavoriamo ogni giorno instancabilmente e sono certo che arriveremo a ottimi risultati.”

La prossima fase sarà la partenza della progettazione definitiva-esecutiva.