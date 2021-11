31.10.2021 h 15:10 commenti

Dal governo nessun finanziamento per i progetti di riqualificazione Pinqua, opposizioni all'attacco

La proposta di Prato è stata ammessa alla graduatoria ma è fuori da quelle che riceveranno subito i soldi. Centrodestra e Fratelli d'Italia: "A luglio annunciata trionfalmente una cosa ancora da venire, poi colpevole silenzio sul flop"

Sfumano, almeno al momento, i quasi 15 milioni di euro che il Comune di Prato sperava di ottenere grazie ai progetti di riqualificazione Pinqua, destinati a profondi interventi nelle zone del Soccorso, Macrolotto Zero e San Paolo ( LEGGI ). E ora, oltre alla beffa per la perdita di un finanziamento che veniva dato per ormai acquisito, la giunta si trova ad affrontare il fuoco incrociato di critiche da parte dell'opposizione, che accusa in particolare l'amministrazione di non aver informato il Consiglio comunale della novità, dopo aver celebrato in anticipo il successo del finanziamento.

Ma andiamo per ordine. Il 7 ottobre scorso il ministero delle Infrastrutture ha reso noto la graduatoria dei 271 progetti Pinqua approvati e dichiarati ammissibili al finanziamento. Tra questi c'è anche quello pratese. L'inghippo, però, sta nella scarsità di fondi (2,8 miliardi di euro) che, di fatto, hanno reso immediatamente finanziabili solo le prime 159 proposte della graduatoria, mentre quela di Prato è al 245° posto. Ecco quindi che, per ricevere i finanziamenti già approvati, bisognerà attendere almeno la prossima legge di bilancio con un ulteriore stanziamento di soldi. Insomma, il progetto non è bocciato ma rimandato e non potrà partire da subito.

Leonardo Soldi del gruppo Centrodestra - L'amministrazione prima 'vende la pelle dell’orso senza ancora averlo ucciso', comunicando lo scorso luglio la notizia dell’avvenuto finanziamento e intestandosene il merito, e poi nel mese di ottobre non comunica al Consiglio e alla città quello che dal giorno 7 dello stesso mese è stato il verdetto del decreto ministeriale: vale a dire che il Comune di Prato non vedrà finanziati i propri progetti Pinqua". Mentre Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia rincara la dose: "Quest’estate - dice - il Consiglio comunale votò in merito al progetto di riqualificazione di alcune aree della città e a luglio la Giunta Biffoni dichiarò, dandolo come una certezza, che il progetto sarebbe stato finanziato grazie ai fondi Pinqua (Programma nazionale della qualità dell’abitare). In Consiglio comunale la discussione sul presunto finanziamento Pinqua fu condita da fiumi di retorica da parte dei banchi del Pd. Il 7 ottobre però, quando è stata ufficializzata la notizia che il finanziamento Pinqua non sarebbe arrivato, non è stata fornita alcuna comunicazione al Consiglio comunale, nonostante vi siano state ben tre sedute dopo quella data. Ciò che è accaduto mina inevitabilmente la credibilità di tutta l’istituzione comunale e come opposizione ne chiederemo conto alla maggioranza e alla Giunta".

"Mentre la Giunta Biffoni parla di progetti di riqualificazione che non vedranno mai la luce - aggiunge Cocci -, la città presenta situazioni di degrado diffuso. Porto un esempio di stamattina. Il parcheggio all’uscita di Prato est, dal lato opposto del museo Pecci, è diventato un vero e proprio campeggio per nomadi. Le scene sono inqualificabili con panni stesi agli alberi e ameni villeggianti intenti nel curare l’igiene mattutina. E questa dovrebbe essere la porta della città? Questo dovrebbe essere il luogo dove si accolgono i turisti per un museo di arte contemporanea tra i più importanti d’Italia? Questo è il contesto dove la Giunta Biffoni vuole far costruire la passerella firmata dall’architetto Maurice Nio dal costo di 800 mila euro?".