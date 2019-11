Quattro front office per aprire un canale preferenziale di comunicazione con le comunità straniere in modo da migliorare l'integrazione. E' quanto realizzerà da febbraio prossimo e per un anno il Comune di Prato grazie al finanziamento di 200mila euro del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Governance dei servizi - Capacity building del Ministero dell’Interno per il progetto Space (Servizi di Prossimità, Aggiornamento Capacità operatori ed Empowerment di comunità) arrivato primo nella graduatoria nazionale (seconda la Regione Piemonte e terzo il Comune di Ravenna) del bando pubblicato all'inizio del 2019 dal governo Conte 1.Gli interventi saranno concentrati nei quartieri ad alta presenza straniera con l'obiettivo anche di migliorare l'integrazione, il rispetto delle regole e la civile convivenza.Vediamo nello specifico di cosa si tratta. Sarà attivato uno sportello multilivello per utenti stranieri con funzioni di informazione, orientamento e mediazione che verrà collocato all'interno di uno spazio al Macrolotto Zero aperto al pubblico 3 giorni a settimana per 4 ore; ci sarà poi lo sportello virtuale, ossia un servizio di informazione e orientamento con numero dedicato su app di messaggistica per dispositivi mobili (es. WeChat e Imo); terzo strumento sarà un punto di incontro per la realizzazione di attività di socializzazione e facilitazione all’autonomia, indirizzate anche alle categorie vulnerabili, e finalizzate a rilevare i bisogni emergenti individuali e di gruppo per orientamento ai servizi, alla ricerca attiva de lavoro, di percorsi formativi, per il rafforzamento delle competenze linguistiche (club linguistici) ed altro su richiesta degli utenti; infine ci sarà l'equipe mobile composta da mediatori linguistico-culturali e operatori di strada che opererà nei quartieri con alto tasso di residenti stranieri e caratterizzati da problematiche di tipo socio-economiche quali Macrolotto Zero, Soccorso e Serraglio per agganciare e orientare la cittadinanza straniera verso i servizi dedicati.